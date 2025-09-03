O nouă ediţie a Festivalul Internațional de Film TIFF, la Timișoara

TIFF Timișoara, eveniment ajuns la a doua ediţie, aduce filme în premieră și avanpremieră, un cineconcert, filmul câștigător al Trofeului Transilvania, ateliere pentru copii și întâlniri cu regizori și actori.

Proiecțiile vor avea loc la Cinema Timiș și Cinema Studio, biletele fiind deja puse în vânzare online și la casierii. Accesul la proiecțiile de la Grădina de Vară Capitol va fi gratuit.

Deschiderea TIFF Timișoara va avea loc în 18 septembrie, ora 19, cu un cineconcert inedit: compozitorul Nikita Dembinski (care a primit Premiul Gopo pentru Cea mai bună muzică originală în filmul Nasty) a creat coloana sonoră pentru comedia mută Oameni duminică / People on Sunday (Menschen am Sonntag, 1930, Germania). Nikita Dembinski a studiat pian clasic la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” și apoi a urmat cursuri de compoziție și muzică ușoară la Universitatea Națională de Muzică. În prezent compune și pentru teatru și film, cel mai recent proiect fiind Nimic nu e întâmplător, la Teatrul Național București. Biletele pentru cineconcertul din 18 septembrie s-au pus în vânzare la Cinema Timiș – pe site și la casa de bilete, la prețul de 25 lei.

Din programul TIFF Timișoara face parte și filmul care a câștigat în acest an Trofeul Transilvania la TIFF, Pământ străin / To a Land Unknown (în regia lui Mahdi Fleifel, 2024) o poveste sensibilă despre doi refugiați palestinieni care trăiesc în Atena, încercând să supraviețuiască prin mici înșelătorii, cu speranța unei vieți mai bune în Germania. Tot din seria filmelor proiectate la ediția a 24-a TIFF în Cluj-Napoca, spectatorii vor avea ocazia să vadă la Timișoara titluri precum Întoarcerea / The Return (în regia lui Uberto Pasolini, 2024) cu Ralph Fiennes și Juliette Binoche, despre întoarcerea lui Ulise în Ithaca; La granița dintre lumi / Dreams (regia Michael Franco) cu Jessica Chastain – prezentat în premieră la Festivalul de la Berlin 2025 – despre un tânăr balerin mexican care emigrează ilegal în SUA în căutarea gloriei; sau Eu, tu și cei din mintea noastră / Follemente (în regia lui Paolo Genovese), o comedie italiană spumoasă despre iubire.

Poate cel mai așteptat film românesc al anului este Dracula, în regia lui Radu Jude, care va fi prezentat de TIFF în avanpremieră, la Cinema Timiș, în 21 septembrie. Alte filme românești noi așteptate la TIFF Timișoara sunt Pădurea de molizi (regia Tudor Giurgiu) – despre masacrul românilor de la Fântâna Albă, din 1941, Jaful secolului (regia Teodora Ana Mihai, scris de Cristian Mungiu), inspirat de spargerea comisă de un grup de români la muzeul Kunsthal din Rotterdam, în 2012, sau Dinți de lapte (regia Mihai Mincan), care tocmai a avut premiera la Festivalul de la Veneția.

Dintre filmele-cult iubite de mai multe generații, TIFF va aduce câteva proiecții aniversare la Timișoara: The Rocky Horror Picture Show (în regia lui Jim Sharman, 1975), musicalul rock care încă este căutat în cinematografele americane, impresionează și 50 de ani mai târziu prin efervescență creativă nonconformistă; Floarea celor o mie si una de nopţi / Arabian Nights ( regia Paolo Pasolini, 1974) adaptează neconvențional poveștile Șeherezadei în aerul misterios al erotismului oriental. Îl vom revedea pe magneticul James Dean în Rebel fără cauză, un film din 1955 (în regia lui Nicholas Ray), un portret al tineretului din SUA post-război. Nu în ultimul rând, TIFF Timișoara propune și extrem de expresivul film din 2011, Calul din Torino (regia Béla Tarr, Ágnes Hranitzky), al cineastului maghiar care a fost omagiat la TIFF în acest an. Apelând la secvențe foarte lungi, filmul urmărește un țăran și pe fiica sau care duc o viață austeră, ridicând întrebări despre sensul vieții.

În ceea ce privește latura educațională, TIFF Timișoara are și o secțiune dedicată celor mici – MiniTIFF. Copiii cu vârste între 6 și 13 ani se pot înscrie la un atelier de animație stop-motion, cae va avea loc în zilele de 20 – 21 septembrie, la Cinema Studio. Prin fotografierea cadru cu cadru, obiectele și personajele modelate din lut și plastilină vor prinde viață într-un film surprinzător. Participarea este gratuită, pe bază de înscriere, până pe 15 septembrie, completând un formular online. Pentru adolescenții cu vârste între 12 și 18 ani, TIFF Timișoara propune programul Ora de Cinema, care include proiecția clasicului film Școala / La Scuola (în regia lui Daniele Luchetti, 1995), o comedie despre ultima zi de școală. Vizionarea va fi urmată de o discuție despre cinema, profesori, elevi și poveștile care îi apropie, alături de Codruța Chercotă, profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, și Crăița Nanu, coordonator Ora de Cinema. Participarea este gratuită, pe baza unei rezervări, pe tiff.ro/timisoara.

Programul complet este disponibil pe tiff.ro/timisoara.

