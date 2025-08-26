O nouă ediţie a crosului caritabil OncoHelp

Crosul OncoHelp 2025, cel mai important eveniment caritabil și sportiv al toamnei organizat la Timişoara, are ca scop strângerea de fonduri pentru achiziționarea unui agitator de trombocite, aparat destinat păstrării „sângelui care salvează vieți”.

Agitatorul de trombocite, al cărui cost se ridică la 15.000 de euro, joacă un rol important în procesul transfuzional şi este necesar Unității de Transfuzii Sanguine a spitalului universitar din cadrul Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp.

„Trombocitele au o durată de viață limitată, de doar patru-cinci ore. Dacă nu sunt păstrate corespunzător, își pierd foarte repede eficiența. Aparatul de care avem nevoie permite păstrarea în condiții optime a trombocitelor, prevenind formarea de cheaguri și menținând viabilitatea acestora pe o perioadă de până la cinci zile, ceea ce reprezintă un avantaj major. Unitatea noastră de transfuzii are proceduri specifice, clare, care asigură siguranță deplină și securitate transfuzională, atunci când vorbim de administrarea trombocitelor, chiar și în lipsa unui asemenea aparat. Modificarea normelor sanitare impune însă ca fiecare unitate de transfuzii să aibă în dotare un asemenea dispozitiv. Sângele și produsele sanguine vor fi în continuare achiziționate de la Centrul de Transfuzii din Timișoara”, declară dr. Ioana Ogner, medic primar hematolog – Unitatea de Transfuzii Sanguine.

Crosul OncoHelp – eveniment ajuns la cea de-a şasea ediţie, care va avea loc în 21 septembrie – nu este doar o competiție sportivă, ci un adevărat simbol al solidarității și al speranței. An de an, evenimentul adună la start sute de oameni, uniți de aceeași dorință: aceea de a face o diferență reală în lupta împotriva cancerului. Și, ca de fiecare dată, fondurile pe care încercăm să le obținem sunt direcționate spre achiziționarea unui aparat destinat pacienților Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp.

„Aproape în fiecare săptămână cumpărăm zeci de litri de sânge pentru pacienții OncoHelp. Depindem, practic, de stocurile de la Centrul de Transfuzii. Fiecare litru de sânge contează, fiecare transfuzie care se face înseamnă o șansă la viață, pentru că dă posibilitatea continuării tratamentului împotriva cancerului. Pacienții oncologici au nevoie frecvent de transfuzii de sânge, deoarece boala în sine, dar mai ales tratamentele oncologice scad producția de globule roșii, albe și de trombocite. Mai mult, în cazul leucemiilor sau al metastazelor osoase, capacitatea organismului de a produce sânge este limitată. De aceea, încă de la începutul funcționarii Centrului de Oncologie OncoHelp, am înființat Unitatea de Transfuzii Sanguine care se ocupă de tot ceea ce ține de transferul, păstrarea și administrarea sângelui și componentelor sale vitale”, spune prof. dr. Șerban Negru, medic primar oncolog şi președintele Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

Valeriu Borugă, managerul Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara, spune că participarea la Crosul OncoHelp 2025 transformă fiecare pas alergat într-o contribuție reală la salvarea de vieți: „Crosul OncoHelp înseamnă mai mult decât sport. Înseamnă solidaritate, înseamnă speranță, înseamnă o comunitate de oameni care înțeleg cât de important este să lupți, alături de alții, pentru cei care au nevoie de ajutor. De ţase ediții alergăm împreună pentru a aduce speranța acolo unde este cel mai mult nevoie de ea”.

Crosul OncoHelp va avea loc duminică, 21 septembrie. Startul se va da la ora 10, în Parcul Alpinet. Și în acest an vor fi două curse, una de 4,2 km, necronometrată, și a doua de 10 km, recomandată alergătorilor profesioniști. Traseul este de 4,2 km. Înscrieri se pot face accesând acest link.

Cursa necronometrată va avea loc pe malul râului Bega – cu punctele de start/finish în Parcul Alpinet (fosta Terasă Flora) – pe următorul traseu: Parcul Alpinet (fosta Terasă Flora) – Pod Mihai Viteazu (fost Andrei Șaguna) – Pod Michelangelo – Pod Decebal – Parcul Copiilor – Pod Michelangelo – Pod Mihai Viteazu (fost Andrei Șaguna) – Pod Maria (fost Traian) – Parcul Alpinet (fosta Terasă Flora). Traseul este de 10 km.

Donația minimă este de 50 de lei.

Înscrieri se pot face la acest link.

Cursa cronometrată se va desfăşura pe malul râului Bega, cu puncte de start/finish în Parcul Alpinet (fosta Terasă Flora), pe următorul traseu: Parcul Alpinet (fosta Terasă Flora) – Pod Mihai Viteazu (fost Andrei Șaguna) – Pod Michelangelo – Pod Decebal – Parcul Andrei Mocioni – Splaiul Protopop Meleție Drăghici – Podul Dacilor (P-ța Badea Cârțan) – Splaiul Nistrului – Pod Decebal – Parcul Copiilor – Pod Michelangelo – Pod Mihai Viteazu (fost Andrei Șaguna) – Pod Maria (fost Traian) – Parcul Alpinet (fosta Terasă Flora) – Pod Mihai Viteazu (fost Andrei Șaguna) – Pod Michelangelo – Pod Decebal – Parcul Copiilor – Pod Michelangelo – Pod Mihai Viteazu (fost Andrei Șaguna) – Pod Maria (fost Traian) – Parcul Alpinet (fosta Terasă Flora). Va exista un punct de rehidratare la Podul Decebal.

Donația minimă este de 80 de lei.

Înscrierile se vor efectua online accesând acest link, dar și la fața locului – în ziua evenimentului, începând cu ora 09.

Donațiile se pot face fie accesând acest link, fie la fața locului în urna dedicată donațiilor. Persoanele juridice au posibilitatea de a sprijini acest demers prin completarea unui contract de sponsorizare, document pe care îl puteți descărca de aici.