O nouă ediţie a Balului Vienez, la Timișoara

O nouă ediţie a Balului Vienez Timișoara, a XII-a, va avea loc la sfârşitul lunii noiembrie, la Teatrul Național Timișoara. Evenimentul, organizat de Fundația Hațegan împreună cu Consulatul Onorific al Austriei, sub Înaltul Patronaj al Primăriei Viena și Ambasadei Austriei, face parte dintre cele 31 de baluri vieneze recunoscute internațional și este onorat de prezența unui reprezentant al guvernului vienez.

Proiect caritabil de la prima ediție, Balul Vienez Timișoara oferă oportunitatea de a sprijini copiii defavorizați din centrele United Way România din vestul țării, transformând participarea într-un gest de implicare socială prin care fiecare donație poate schimba vieți.

Atmosfera clasică a Balului Vienez va prinde viață prin muzica Orchestrei Spirit of Vienna și a formației Radio Kings Band. Programul artistic va fi completat de soprana româno-americană Laura Tătulescu, care va susține un moment liric în duet cu tenorul Kristofer Ludin. La secțiunea Rising Stars va evolua tânărul pianist Milan Ilici, elev al Liceului „Ion Vidu” din Timișoara, și câștigător al Grand Prize la New York Classical Music Competition – Ediția 2025.

Publicul va avea ocazia să se bucure de energia copiilor minidansatori și de grația debutanților formați în cadrul Academiei BVT, tineri care provin din următoarele licee și universități: Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara, Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara, Colegiul Național Bănățean, Colegiul Național de Artă „Ion Vidu” Timișoara, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara, Liceul „Vlad Țepeș” Timișoara, Liceul Tehnologic Jimbolia, Universitatea Politehnica Timișoara şi Universitatea de Vest din Timișoara.

Seara va fi completată de cadrilul de la miezul nopții, un dans tradițional la care participa toți invitații serii.

Balul Vienez Timișoara nu este doar un spectacol muzical și coregrafic, ci o experiență completă și memorabilă. Invitații se bucură de o comunitate multiculturală, au ocazia să socializeze și să creeze relații profesionale într-un cadru rafinat, descoperă Teatrul Național transformat într-o sală de bal spectaculoasă și trăiesc emoția autentică a unui moment unic din an.

Vă invităm să luați parte la această seară în care fiecare pas de dans susține educația copiilor din comunitatea noastră.

Partener caritabil al evenimentului este United Way România, iar sponsor principal – Wiener Privatklinik.