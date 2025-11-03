O nouă conducere la USR Timișoara

În urma Adunării Generale care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute şi la care au participat peste 200 de membri cu drept de vot, USR Timișoara și-a desemnat noul for de conducere.

Paula Romocean, a fost aleasă președinte al organizației locale. “Obiectivul meu pentru acest mandat este să fim printre timișoreni, să le ascultăm opiniile și ideile și să creștem organizația USR de Timișoara. Rolul partidului este să genereze o viziune politică și de politici publice pe care să o punem în aplicare la nivel local și național. Filiala Timișoara este vie, implicată și este una dintre cele mai puternice din USR”, a declarat Paula Romocean.

Prima femeie viceprimar din istoria Timișoarei, Paula Romocean lucrează zi de zi pentru ca relația instituțiilor cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri să devină tot mai eficientă.

„Paula Romocean e dedicată trup și suflet Timișoarei. Are o putere de muncă extraordinară. Cred în capacitatea ei profesională și în dedicarea cu care mișcă lucrurile în fiecare zi. O felicit și îi urez succes în noul mandat”, spune Dominic Fritz, preşedinte al USR şi primar al Timişoarei.

De asemenea, a fost ales și Biroul Local, format din 14 membri, cu următoarea componență:

Rodica Militaru, doctor inginer, consilieră locală; Mihaela Rusu, medic, consilieră locală; Petru Ștefea, profesor universitar; Raluca Popescu, medic ginecolog; Răzvan Negrișanu, arhitect, liderul consilierilor locali ai USR; Roberto David, programator, consilier local; Ovidiu Merean, programator, consilier local; Simona Hochmuth, cadru didactic; Sorin Povară, inginer constructor proiectant, consilier local; Larissa Mihala, manager în domeniul sănătății, consilieră locală; Alexandru Grigoruța, antreprenor; Adela Pavone, profesoară; Eleonor George Băleanu, asistent medical generalist Alexandru Afronie, avocat.

USR Timișoara transmite că își continuă misiunea de a construi cea mai reformistă și profesionistă organizație politică din oraș o echipă dedicată transparenței, competenței și bunei guvernări în slujba timișorenilor.