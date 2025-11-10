O nouă conducere, la USR Timiș

În urma Conferinței Județene, USR Timiș și-a desemnat noul for de conducere. Senatorul Sorin Șipoș a fost ales președinte al organizației.

“Le mulțumesc colegilor care mi-au acordat încrederea să fiu președintele USR Timiș. Preiau această funcție de la Dominic Fritz și mă onorează. Astăzi, Dominic este președintele USR la nivel național, un lucru care ne și obligă să fim o filială matură, exemplară, care funcționează, comunică și are rezultate. Dar, dincolo de toate, ne obligă votul oamenilor care ne-au dat încrederea lor. Nu au votat doar împotriva vechilor partide, ci pentru o altfel de guvernare, una bazată pe competență, transparență și respect. Avem datoria să arătăm, în fiecare comună și oraș din Timiș, că buna guvernare, fără hoție, care pune deasupra interesele oamenilor, este un proiect realizabil”, a declarat Sorin Șipoș.

Acesta este senator de Timiș, antreprenor și fost șef de campanie pentru Dominic Fritz.

„Sorin Șipoș mi-a fost alături în două campanii câștigătoare și cu el alături mergi spre succes. Votul de astăzi confirmă că membrii filialei noastre au încredere în el. Este deschis la dialog, apreciat și recunoscut ca lider de organizațiile USR din Timiș, pentru că ascultă și acționează. Are o privire de o onestitate dezarmantă asupra politicii și linii roșii morale foarte solide. Îl respectă nu doar prietenii, dar și adversarii politici. Pe scurt, este omul potrivit la locul potrivit. Misiunea lui este să creștem în județ, să câștigăm mai multe primării în 2028, iar el are calitățile, determinarea și soliditatea morală să ne ducă acolo”, declară Dominic Fritz.

De asemenea, a fost ales și Biroul Județean, format din 20 membri, în următoarea componență:

Vlad Ioan Șendroiu – deputat; Ruben Lațcău – viceprimar al Municipiului Timișoara; Dan Reşitnec – secretar general adjunct al Guvernului; Cornelia Elena Micicoi – prefectul județului Timiș; Călin Claudiu Badiu – consilier județean, programator; Zoltan Nemeth – liderul consilierilor județeni USR, avocat; Alexandra Viviana Țecu – consilier județean, jurnalist; Laurențiu Vasile Marian – consilier județean, economist; Horia Grigore Bugarin – primar Dumbrăvița; Andrei Dumitru Popa – primar Balinț; Andrei Codruț Tița – primar Cenad; Flavius Dan Radu – viceprimar Moșnița Nouă; Alexandru Cristian Amza – consilier local, economist; Erwin Floroni – consilier local, medic chirurg; Daniela Țepeș-Paleu – consilier local, expert contabil; Vlad Micloșoni – președintele USR Tineret Timiș, student UMF; Daniela Dorina Teleagă – consilier local; Ionuț Denis Inași – consilier local, economist; Diana Amza – jurist; Răzvan Ion Stana – director de vânzări.

Cu o echipă nouă, diversă și puternică, USR Timiș transmite că „își continuă misiunea de a construi cea mai reformistă și profesionistă organizație politică din județ; o echipă dedicată transparenței, competenței și bunei guvernări în slujba timișenilor care va putea aduce aceste principii în cât mai multe primării în 2028.”