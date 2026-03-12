O nouă conducere la Spitalul “Victor Babeș” din Timişoara

Conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” va fi asigurată începând cu data de 1 aprilei către Camelia – Corina Pescaru. Anunţă Primăria Timişoara, instituţie în subordinea căreia se află spitalul.

Medic primar pneumolog cu o experiență de peste 27 de ani în sistemul medical, Camelia – Corina Pescaru va ocupa postul de manager interimar pentru o perioadă de şase luni sau până la ocuparea postului prin concurs, prin dispoziția primarului Dominic Fritz.

Medic primar pneumolog, cadru universitar și specialist în recuperare medicală respiratorie, Camelia – Corina Pescaru activează în cadrul Spitalului “Victor Babeș” din Timișoara, unde este medic coordonator al Centrului de Recuperare Medicală Respiratorie. În paralel cu activitatea clinică, este șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, după ce anterior a activat ca asistent universitar în aceeași instituție.

Potrivit Primăriei, de-a lungul carierei sale, aceasta s-a implicat atât în activitatea medicală curentă, cât și în dezvoltarea serviciilor de pneumologie și recuperare respiratorie, contribuind la formarea noilor generații de medici și la îmbunătățirea practicilor clinice. Experiența acumulată în activitatea medicală și universitară îi oferă o perspectivă integrată asupra nevoilor pacienților și asupra organizării eficiente a serviciilor medicale.