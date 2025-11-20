O mărturie scenică tulburătoare: „Ochii mamei” de Tatiana Țîbuleac, pe scena Teatrului German din Timişoara

Teatrul German de Stat Timișoara invită publicul la spectacolul Ochii mamei, un eveniment ce readuce în atenție unul dintre cele mai discutate și sensibile romane ale literaturii contemporane: Vara în care mama a avut ochii verzi, de Tatiana Țîbuleac.

Spectacolul va avea loc marți, 25 noiembrie, de la ora 19.30, în Sala Teatrului German. Montarea propune o explorare profund emoțională a unei relații marcate de absențe, răni vechi și izbucniri neașteptate de tandrețe, într-o formă artistică ce îmbină intimitatea cu forța vizuală și sonoră a teatrului.

În centrul spectacolului se află povestea lui Aleksy, un tânăr care, confruntat cu iminența morții mamei sale, este forțat să își reconsidere întreaga copilărie și toate gesturile pe care nu le-a înțeles, nu le-a acceptat sau nu a avut curajul să le rostească. Boala mamei devine catalizatorul unui flux de amintiri reprimate, al unei sincerități brutale și al unui dialog interior care îl obligă să vadă dincolo de furie, de vinovăție și de distanțele acumulate în timp. Pentru prima oară, Aleksy își privește mama în ochi – privire de o duritate eliberatoare, dar și de o fragilitate care dezvăluie legături subtile, nevăzute, cu cei pe care, chiar și atunci când îi pierdem, îi purtăm în noi. Spectacolul surprinde tocmai această tensiune între respingere și nevoia de apropiere, între memorie și prezent, între viață și ceea ce rămâne după.

Montarea pune în prim-plan performativitatea și vulnerabilitatea unui singur actor, Vlad Ionuț Popescu, care devine pivotul întregului univers scenic. În spectcaolul Ochii mamei, teatrul devine spațiu de terapie, de introspecție și de transfigurare poetică.

Montarea tratează cu sinceritate o temă dificilă: cum se reconfigurează iubirea în pragul pierderii. „Vara în care mama a avut ochii verzi nu s-a terminat niciodată” devine, în spectacol, declarația unei apropieri tardive, dar necesare, o vară comprimată într-o ultimă încercare de a repara ceea ce părea iremediabil.

Dramatizarea le aparţine Taniei Drăghici și lui Vlad Ionuț Popescu • Consultanță dramatizare: Mihaela Michailov • Regia: Tania Drăghici • Scenografia: Maria Constantin • Coregrafia: Iulia Lupașcu • Compoziția muzicală: Ramona Niculae • Ilustrația muzicală: Darius Corneci • Universul sonor: Robert Găgeată • Teatrolog asociat: Daria Ancuța • Psihiatră asociată / Asistența de regie: Andra Sultan • PR și comunicare: Anna Aroș, Larisa Popa • Producător: Viorel Cojanu

Spectacolul se joacă în limba română, fără traducere în limbile germană și engleză.

Biletele se pot achiziționa de la agenția teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.