O lucrare monumentală a sculptorului Bogdan Rață, expusă pe Bastion

O lucrare a sculptorului Bogdan Rață, The Middle Way, expusă la Liverpool, Porto ori la Kiev, poate fi văzută pe corpul C al Bastionului Maria Theresia.

Lucrarea este prezentată la Timișoara de Muzeul Național al Banatului, în parteneriat cu Fundația Herczeg, Fundația Societatea de Istorie și Arheologie din Banat și cu sprijinul Constructim. Realizată din rășină sintetică, în culoarea roșu Liverpool, sculptura lui Bogdan Rață are patru metri înălțime și poate fi văzută pe corpul C al Bastionului Maria Theresia.

Lucrarea The Middle Way a fost prezentată în premieră în programul Moving Monuments, curatoriat de Cosmin Năsui (organizat de Nasui Collection & Gallery), la Independents Liverpool Biennial 2014. În acest context, a fost expusă până în 2016 în faţa clădirii St. George’s Hall în insula muzeelor din Liverpool, parte a Patrimoniului mondial UNESCO.

„La invitația Independents Liverpool Biennial 2014 am cioplit sculptura monumentală «The Midlle Way», prezentată la bienală în faţa clădirii St George’s Hall, fosta judecătorie a orașului Liverpool. Supradimensionând o mână ce are atât partea dreaptă, cât și cea stângă a palmei (vopsită în roșu, culoarea orașului Liverpool, Capitală Europeană a Culturii în 2008), am intrat în dialog cu atmosfera neoclasică și funcția inițială a clădirii, sculptura făcând aluzie la conceptele de bine – rău, viață – moarte, stânga – dreapta, echilibru – expansiune”, spune Bogdan Rață.

Pe parcursul următorilor ani, lucrarea The Middle Way a fost prezentată în cadrul programului Moving Monuments (curatoriat de Cosmin Nasui) în diferite locaţii din Europa, schimbându-şi hermeneutica în funcţie de contextul în care a fost expusă. La Baia Mare a fost amplasată, în 2015, în Piața Milenium, între trei biserici de rituri diferite, sculptura fiind percepută ca o metaforă religioasă. La Porto, oraș Capitală Europeană a Culturii în 2001, a fost expusă în 2017, intrând în contrast cu forma minimală a clădirii Casa da Música. În Ucraina, la Kiev, unde a fost expusă în 2018), la Mîcolaiv și Dnipro, în 2019, culoarea lucrării a fost schimbată în albastru, sculptura fiind percepută de public ca o mână ce poartă manuși medicale, aluzie la constrângerile sanitare impuse în perioada pandemiei. În iarna anului 2021, The Middle Way s-a întors la Timișoara și a fost revopsită, împreună cu elevii Liceului de Arte, în culoarea roșie inițială, în cadrul workshop-ului Sculpturille viitorului, la Kunsthalle Bega.

„Amplasarea lucrării «The Middle Way» pe Bastionul Theresia, în Timișoara, Capitală Europeană a Culturii în 2023, la invitația Muzeului Național al Banatului, va sublinia ideea de unitate multiculturală a orașului, sculptura monumentală devenind un pin ce va marca spațiul urban și piața din fața muzeului în relație directă cu celelalte orașe și instituții din Europa unde lucrarea a fost expusă anterior”, declară sculptorul Bogdan Rața.

Bogdan Rață, născut în 1984, este sculptor, conferențiar la Facultatea de Arte și Design Timișoara, co-fondator Kunsthalle Bega și inițiator al Bibliotecii Pavilion. Este doctor în Arte vizuale cu o teză susținută la Universitatea de Vest despre „Noile materiale în sculptura contemporană”. A avut expoziții personale la Slag Gallery, New York; Galeria Farideh Cadot, Paris; Muzeul Național de Artă Contemporană, București; Năsui Collection & Gallery, București și Fundația Calina, Timișoara. A participat printre altele la patru Moscow Biennale of Contemporary Art, Independents Liverpool Biennial, 55 Venice Biennale, 10 Manifesta Sankt Petersburg și la a 8-a ediție Bucharest Biennale.