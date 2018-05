O fostă membră a PMP Lugoj acuză că a fost agresată de un membru PMP. Conducerea partidului spune că e o înscenare

Tensiunile din PMP Timiș, din ultima perioadă, au ajuns la faza la care unul dintre membri este acuzat că ar fi bătut o femei, fostă membră a partidului. Conducerea PMP Timiș transmite că dezavuează modul în care, în ultimele luni, se încearcă atragerea PMP Timiş în scandaluri artificiale și că aşteaptă concluziile Poliţiei Lugoj, iar cine va fi găsit vinovat va suporta rigorile legii, inclusiv excluderea din partid.

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Roxana Iliescu, recent demisionară din PMP, a scris azi pe pagina sa de socializare că un membru al acestui partid ar fi agresat o tânără din Lugoj, fostă membră, și ea, în PMP până nu demult: „Astăzi, unul din bătăuşi, infractor cu state vechi, vicepreşedintele lui Cornel Sămărtinean în PMP Timiş, şi-a dus mai departe munca de partid. S-a dus peste Ramona Dzitac la locul acesteia de muncă şi a bătut-o de au luat-o cu SMURD-ul. Femeie singură, cu copil de crescut, este acum bătută, în spital. De cine? De Flavius Luca, unul din dulăii lui Samartinean”, scrie Roxana Iliescu. Încheind mesajul: „Felicitări Cornele! Eşti bărbat! Ai echipă! Bateţi femei, le ameninţaţi cu moartea, le ameninţaţi copiii.”

PMP Timiș răspunde acestor acuzații printr-un comunicat oficial, transmițând că staff-ul filialei locale a PMP se delimitează de orice fel de scandaluri sau violențe în care ajung să fie implicaţi, voluntar sau involuntar, membrii organizaţiei și că, în acelaşi timp, condamnă ferm orice fel de violențe fizice.

PMP Timiș susține, însă, că din informaţiile obţinute de la părţile implicate şi după primele verificări pe teren, pretinsul incident violent nu se confirmă, fiind vorba despre o înscenare. „Nu întâmplător, scenariul acestui nou scandal poartă semnătura aceloraşi persoane, Ramona Dzitac şi Fedor Mașniță, care au încercat deturnarea alegerilor de partid, din data de 31 martie 2018”, se arată în comunicatul PMP Timiș.

Reprezentanții acestuia mai spun că, tocmai pentru încălcarea repetată a disciplinei de partid, s-a luat decizia excluderii din PMP a celor două persoane, „în timp ce Roxana Iliescu şi-a făcut o «mea culpa» şi şi-a prezentat demisia”.

„Dezavuăm modul în care, în ultimele luni, se încearcă atragerea PMP Timiş în scandaluri artificiale, menite a eroda imaginea organizaţiei noastre politice”, declară oficialii PMP Timiș.

Aceștia spun că aşteaptă concluziile Poliţiei Lugoj în acest caz, iar cine va fi găsit vinovat va suporta rigorile legii. „În cazul în care se va constata că vreun membru de partid a fost implicat şi va fi găsit vinovat , nu vom ezita să luăm decizia de excludere din partid, conform statului şi regulamentului PMP”, transmite președintele PMP Timiș, Cornel Sămărtimean.

Ramona Dzitac (foto) și-a anunțat plecarea din PMP în 19 mai. „În 15 mai, după ce i-am cerut public demisia domnului Cornel Samartinean, am fost exclusă din PMP: Partidul Băsist, partidul în care am crezut, se transformase într-o organizație în care nu mai aveai dreptul nici măcar să vorbești, darămite să faci ceva pentru cetățenii care au votat acest partid”, a scris aceasta, ieri, pa pagina sa de socializare.

la rândul său, Roxana Iliescu a anunţat, în 22 mai, că iese din PMP, demisionând şi din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. „Ca urmare a discuţiei avute la Bucureşti cu preşedintele partidului, în biroul acestuia, am convenit de comun acord că este în interesul organizaţiei PMP Timiş să revin asupra deciziei de a părăsi partidul, având în vedere inclusiv poziţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean pe care astăzi o ocup în numele PMP. Nu ştiu de ce, chiar am avut senzaţia că stau de vorba cu oameni serioşi. M-au mai păcălit odată. Ultima dată. Nu mai am nici timp şi nici răbdare pentru minciuni, umilinţe şi trădări, nici măcar din partea lui Traian Băsescu. Nu, nu plec în vreo ţară cu palmieri. Mă întorc la Timişoara, mă întorc între prieteni, între oameni care merg pe stradă cu fruntea sus. Astăzi, 22 mai 2018 denunţ adeziunea mea la PMP si renunţ la orice formă de apartenenţă la această organizaţie politică”, a scris Roxana Iliescu pe contul ei de Facebook.

Potrivit Mediafax, în aceeași zi, la Consiliul Executiv Naţional al PMP, preşedintele Traian Băsescu ar fi invitat-o afară, pe motiv că aceasta a demisionat: „Roxana, te văd aici? Păi, draga mea, ai demisionat din această structură. Te rog! Să ne obişnuim să nu ne mai jucăm.”

În 11 mai, PMP Timiș cerea oficial demisia prefectului de Timiș, Eva Andreaș, pe motiv că nu a constatat prin ordin încetarea mandatului consilierului județean PMP Roxana Iliescu și nu a vacantat locul. Cornel Sămărtimnean amintea, în context, că există o demisie scrisă a Roxanei Ilescu, depusă la PMP și că reprezentanții PMP Timiș au depus la Prefectura Timiș, în 11 aprilie, o adresă prin care au informat de demisia acesteia din partid și au solicitat emiterea ordinului prin care să constate încetarea înainte de termen a mandatului său de consilier județean.