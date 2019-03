„O cameră doar a ei”, de Virginia Woolf, cartea lunii martie la Bufnițe

Adriana Babeți va vorbi despre eseul O cameră doar a ei al scriitoarei Virginia Woolf, la librăria La Două Bufnițe.

O cameră doar a ei, cartea Virginiei Woolf, apărută la finalul anului trecut la editura Black Button Books, în traducerea Ancăi Dumitrescu și a Elenei Marcu, a fost desemnată cartea lunii martie la Bufnițe.

Marţi, 5 martie, de la ora 18, scriitoarea Adriana Babeți va vorbi, la Bufniţe, despre acest eseu.

O cameră doar a ei reprezintă una dintre cele mai valoroase contribuții la literatura feministă din secolul XX. A fost publicat inițial în 1929 și constituie o argumentare spumoasă, urbană și convingătoare împotriva subminării intelectuale a femeii, cu precădere a scriitoarelor.

The New York Times scria că, deși tema este aparent destul de clară și concluziile nu întotdeauna tranșante, această carte a Virginiei Woolf, „distilare a unei minți cristaline, scrisă atât de proaspăt și tumultuos, dar cu atâta forță, cu siguranță are ceva de zis. Multe dintre lucrurile semnificative sunt spuse în treacăt: revelații fulgerătoare, critici infinitezimale, tușele esențiale specifice unei scriitoare care are de spus mult mai multe decât simplul subiect pe care a fost rugată să-l discute.”

„Dacă acea «cameră doar a ei», pe care Virginia Woolf o dăruiește cu luciditate femeii de pretutindeni care scrie ficțiune sau poezie, este și astăzi de multe ori goală, înseamnă că eseul acesta merită descoperit, (re)citit și ascultat, fiindcă profețiile lui Woolf încă nu s-au împlinit nici acum, la aproape nouăzeci de ani de la publicarea lui. Asta înseamnă că mai e nevoie de conștientizare și luptă pentru ca scriitoarele să aibă independență deplină și recunoaștere, plus un teritoriu absolut personal, pentru a scrie despre teritoriile comune și pentru a intra în mod vizibil și cu drepturi egale în teritoriul viu al literaturii universale, fiecare cu numele și vocea ei. O cameră doar a ei este un evergreen literar și ideologic”, spune Svetlana Cârstean.