O călătorie specială cu tramvaiul, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

Asociația Ceva de spus organizează, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual pe 3 decembrie, o călătorie specială cu tramvaiul.

Evenimentul, care are ca scop să aducă în atenția publică importanța accesibilității în transportul urban, va avea loc marți, 3 decembrie, cu plecare la ora 11, din Piața Bălcescu și sosire la sediul Asociației Ceva de spus din strada Zăvoi nr. 1.

La această acțiune-manifest au fost invitaţi şi reprezentanții Societăţii de Transport Public Timişoara. „Activitatea își propune să scoată în evidență experiențele persoanelor cu dizabilități în transportul public și în comunitate, precum și să faciliteze identificarea unor direcții de îmbunătățire a calității vieții acestora în Timișoara”, spun organizatorii.

Desfășurat chiar în mijlocul de transport, evenimentul oferă un context autentic de dialog și înțelegere directă a provocărilor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. În același timp, reprezintă o oportunitate de a îmbunătăți colaborarea dintre instituții și comunitate în construirea unui oraș accesibil și incluziv.

Asociația Ceva de spus este o organizație de auto-reprezentanți, formată din persoane cu dizabilități diferite.