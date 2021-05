Numărul studentelor în domeniul IT, în creștere la Universitatea Politehnica Timișoara

În rândul specializărilor apropiate domeniului IT, de la Universitatea Politehnica Timișoara, din totalul absolvenților de licență, 40% sunt femei, iar la programele de masterat, procentul ajunge la 45%.

„Numărul persoanelor de sex feminin care devin studente la Universitatea Politehnica Timișoara a crescut de la an la an, mai ales în domeniile specifice zonei IT. Aceasta echilibrare a avut loc din considerente economice, pentru că joburile din IT sunt foarte bine plătite și atunci devin atractive. De altfel, piața muncii a cerut tot mai mulți specialiști, iar accesul la informație este mult mai facil, indiferent de gen. Prin urmare, am asistat la o creștere a numărului de absolvente, lucru care a dus la schimbarea concepției că universitățile tehnice se adresează doar bărbaților”, spun reprezentanţii Universităţii Politehnica Timișoara.

În momentul de față patru din zece persoane care finalizează studiile în IT la UPT – la facultățile de Automatică și Calculatoare, Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – sunt de sex feminin, în comparație cu trei din zece cum era în trecut. Iar dacă se ia în considerare faptul că atunci erau studii de cinci ani, echivalate acum ca absolvent de nivel licență plus masterat, se poate vorbi despre o creștere de peste 40% a procentului absolvenților de sex feminin din facultățile inginerești de IT.

„Ele preferă în general tot ce înseamnă dezvoltare de software. Putem vorbi de manager de proiect, inginer software, programator, testor QA. Au idei bune, sunt creative și au pătruns destul de bine într-o lume care era considerată a bărbaților. Peste tot procentele s-au îmbunătățit, dar este evident că în România, față de zona occidentală, creșterea este mult mai mare. Companiile din occident își îmbunătățesc acești coeficienți prin achiziția de companii în România, lucru ce constituie unul dintre avantajele pieței de aici, dincolo de cele legate de costuri”, declară conf. univ. ing. Florin Drăgan, rectorul UPT.

Din discuțiile cu reprezentanții multinaționalelor din vestul țării, spun reprezentanţii UPT, sunt diferențe destul de mari între procentul de femei angajate în companiile IT în România, spre deosebire de Europa. La nivel occidental, în medie, procentul de angajați de sex feminin este de 22-25%, în timp ce în filialele din România ale acelorași companii, procentul se situează între 37-40%.

În ceea ce privește competivitatea, specialiștii UPT afirmă că au observat că studentele au devenit foarte interesate de participarea la concursuri și hackhatoane, competiții care pun accent pe creativitate și dezvoltare de concepte unice.

„Acesta este de fapt primul contact al lor cu companiile. Multe firme sponsorizează concursurile și le observă abilitățile. Având în vedere nevoia de specialiști din piață, companiile sunt bucuroase să observe interesul acestora pentru că rezultatul final reprezintă un bazin mai mare de recrutare. Dacă în trecut angajarea în IT putea să aducă un avantaj unui bărbat, în comparație cu o femeie, în prezent consider că genul nu te mai poate dezavantaja la angajarea în această industrie”, mai spune conf. univ. Florin Drăgan.