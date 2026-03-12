Număr mare pneumonii la copii, în Timişoara

Compartimentul de Pneumologie Pediatrică Bega Timișoara transmite că, de la începutul anului, a înregistrat sute de consulturi pentru boli pneumologice la copii. Cele mai frecvente patologii sunt pneumonia și bronșiolita.

Cele mai des întâlnite patologii la copiii care ajung la medic, în această perioadă, sunt bolile respiratorii. În primele două luni ale anului, în cadrul Compartimentului de Pneumologie Pediatrică Bega au fost înregistrate aproape 400 de consulturi pentru afecțiuni respiratorii la pacienții pediatrici. Cele mai multe dintre acestea sunt legate de infecții pulmonare.

„Pneumonia rămâne una dintre cele mai des întâlnite și diagnosticate afecțiuni în rândul copiilor care ajung la consultul de specialitate sau chiar internați în compartimentul nostru de pneumologie pediatrică. Vorbim despre o infecție a plămânilor care, nedepistată și netratată la timp, poate avea o evoluție severă. Și asta pentru că vârsta mai mică de cinci ani reprezintă un factor de risc major. Totodată, acutizarea crizelor de astm la copiii mici expuși virozelor ridică probleme deosebite în această perioadă. La acestea se adaugă bronșiolita cu virus sincitial respirator. Din păcate, infecțiile de tract respirator inferior, inclusiv pneumoniile, continuă să reprezinte o cauză majoră de mortalitate în rândul copiilor. Cele mai multe pneumonii sunt forme ușoare, tratabile în Ambulatoriu, sau forme moderate, care însă necesită tratament în spital. Copiii cu forme severe de pneumonie au nevoie de oxigen suplimentar și îngrijire specializată”, declară prof. dr. Ioana Ciucă, medic primar pneumolog pediatru, coordonator Compartimentul de Pneumologie Pediatrică Bega Timișoara.

Simptomele pneumoniei, explică aceasta, sunt diferite, în funcție de tipul infecției. Printre cele mai frecvente manifestări se numără febra persistentă, respirația dificilă sau accelerată, tusea intensă, starea generală alterată, oboseala și lipsa poftei de mâncare. Aceste infecții respiratorii pot avea cauze variate, virale sau bacteriene, iar diferențierea între acestea este importantă pentru stabilirea tratamentului.

Dr. Ioana Ciucă le recomandă părinților să acorde atenție simptomelor respiratorii care persistă mai mult de câteva zile: “Mă refer la episoade repetate de tuse sau dificultăți de respirație apărute la copii, deoarece acestea pot ascunde afecțiuni pulmonare care necesită investigații suplimentare. Trebuie spus, însă, că cea mai simplă metodă de protecție este prevenția. Iar aceasta se face prin vaccinarea antigripală și antipneumococică, dar și prin tratarea corectă a infecțiilor respiratorii și prezentarea la medic la primele simptome respiratorii.”

În cadrul Compartimentului de Pneumologie Pediatrică Bega se asigură consultații de specialitate pentru diagnosticarea și monitorizarea bolilor respiratorii la copii, de la infecții acute și astm până la afecțiuni respiratorii cronice. În același timp, pot fi realizate evaluări și recomandări terapeutice pentru copiii cu diverse afecțiuni pneumologice.