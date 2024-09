Noua stagiune a Filarmonicii Banatul sub semnul “Călătoriilor muzicale”

Sub titlul Călătorii muzicale, Filarmonica Banatul din Timișoara lansează, la începutul lunii octombrie, stagiunea 2024-2025.

Deschiderea stagiunii 2024-2025 va avea loc vineri, 4 octombrie, de la ora 19, în Sala Capitol, printr-un concert vocal-simfonic inaugural, sub conducerea dirijorală a maestrului Sascha Goetzel, dirijor în rezidență al Filarmonicii Banatul Timișoara în această stagiune. Orchestra simfonică „Remus Georgescu” și Corul „Ion Românu”, pregătit de maestrul Iosif Todea, se reunesc pe aceeași scenă pentru a oferi publicului o experiență sonoră inegalabilă. În centrul atenției se află un trio de soliști de renume internațional: violonistul Florin Iliescu, violoncelistul Bryan Cheng și pianistul Simon Trpčeski.

Programul serii debutează cu Triplul concert pentru vioară, violoncel, pian și orchestră în do major, op. 56, de Ludwig van Beethoven, o lucrare care îmbină virtuozitatea cu emoția, aducând în prim-plan dialogul și armonia dintre cele trei instrumente. Această lucrare va fi urmată de Suitele nr. 1 și 2 Daphnis și Chloé, de Maurice Ravel, care evocă pasiunea și romantismul celebrei povești.

Noua stagiune continua joi, 10 octombrie, la Sala „Mihai Perian” a Liceului de Artă „Ion Vidu”, cu recitalul Corespondențe expressive. Violonistul și violistul Florin Paul, oboistul Dorin Gliga și pianista Dana Paul-Giovaninetti vor da viață unor compoziții celebre și evocatoare. Programul recitalului include lucrări ale unor titani ai muzicii clasice, de la Händel la Bach, de la geniul ritmat al lui Prokofiev la stilul vibrant și expresiv al lui Vivaldi. Sunt, de asemenea, incluse lucrări semnate de D. Șostakovici, E. Ysaye, Viorel Munteanu și C. Bobescu.

Vineri, 11 octombrie, de la ora 19, Sala Capitol va găzdui repetiția concertului ce va avea loc în seara aceleiași zile, de la ora 19, un concert educativ dedicat tinerilor cu vârste între 12 şi 18 ani. Aceștia vor avea ocazia să vadă cum se pregătesc artiștii orchestrei, dar și pianistul Teo Gheorghiu. Acesta va interpreta Concertul pentru pian și orchestră nr. 3 în do minor, op. 37, de L. van Beethoven, și îi va introduce pe tineri în culisele unui concert simfonic. De asemenea, maestrul Radu Popa le va explica tinerilor spectatori care este cheia unui concert de succes.

Vineri, 11 octombrie, de la ora 19, tot în Sala Capitol , va fi o seară dedicată muzicii lui Beethoven, în interpretarea Orchestrei Simfonice „Remus Georgescu” a Filarmonicii Banatul Timișoara, sub bagheta maestrului Radu Popa. Alături de artiștii orchestrei, pe scenă se va afla pianistul Teo Gheorghiu, care va interpreta Concertul pentru pian și orchestră nr. 3 în do minor, op. 37. Programul continuă cu Simfonia nr. 6 în fa major, op. 68, cunoscută sub numele de Pastorala, una dintre cele mai iubite lucrări ale lui Ludwig van Beethoven, care evocă frumusețea naturii și a vieții rurale.

În 12 octombrie, de la ora 11, Sala Capitol va fi transformată într-o lume colorată și veselă a muzicii din desene animate. Violonista Ana David, violoncelistul Darius Tereu, flautistul Bogdan Preda și pianista Andreea Olariu vor aduce la viață cele mai iubite melodii din desenele animate, cu aranjamente realizate de Cristian Spătaru. Prezentatorul Ionuț Marian Pîrvulescu va fi ghid în această aventură muzicală.

Vineri, 18 octombrie, de la ora 19, la Sala Capitol, sub bagheta dirijorul Róbert Farkas, Orchestra Filarmonicii Banatul va susţine un concert care va fi deschis de Uvertura Festivalului Academic, op. 80, de Johannes Brahms. Apoi, solista Júlia Pusker va interpreta Concertul pentru vioară și orchestră nr. 1, de Béla Bartók. Seara se va încheia cu Simfonia nr. 4 în mi minor, op. 98 a lui Brahms.

Vineri, 25 octombrie, de la ora 19, Sala Capitol va fi gazda unui concert vocal-simfonic de excepție sub bagheta dirijorului britanic Thomas Adès, renumit pentru abordările sale inovatoare și stilul eclectic. Orchestra și Corul Filarmonicii vor aduce pe scenă lucrări de o profunzime emoțională rar întâlnită. Sunt incluse compoziții de Kurtág și Boulez, alături de lucrarea sa, Dawn, Chacony at Any Distance. Baritonul Nicolas Isherwood va interpreta fragmente pline de forță și eleganță. Corul pe voci egale al Liceului de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, sub îndrumarea dirijorilor Iosif Todea și Maria Gyuris, se va alătura acestei serii de interpretări. Concertul va culmina cu oratoriul De profundis, semnat de maestrul Remus Georgescu.

Biletele se găsesc pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, la casierie și pe myticket.ro. https://shorturl.at/jLIuG

Organizator: Filarmonica Banatul Timișoara

Program finanțat din bugetul local al Municipiului Timișoara.