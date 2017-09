Nouă spectacole memorabile în debutul stagiunii 2017-2018 a Naţionalului timişorean

Teatrul Național Timişoara propune publicului, pentru ultimele două săptămâni ale lunii septembrie, 15 reprezentații cu nouă dintre cele mai remarcabile titluri din repertoriul său.

Premiera națională a spectacolului Rambuku, de Jon Fosse, semnat de regizorul Mihai Măniuțiu, va deschide stagiunea vineri, 15 septembrie, de la ora 19, în Sala 2 a Teatrului Național, fiind urmat de o a doua reprezentație, sâmbătă, 16 septembrie. „Prezentat în avanpremieră la mijlocul lunii iulie, acest spectacol intens, fascinant, este un un spectacol despre felurile în care dragostea supraviețuiește istoriei, materiei, vieții înseși, la intersecția dintre cuvânt și tăcere, dintre mișcare și nemișcare, dintre spațiu și timp”, spun reprezentanţii TNT.

O altă atracție o reprezintă spectacolul De ce iubim femeile, adaptare a volumului omonim semnat de Mircea Cărtărescu. Prezentat public pentru prima oară în luna iunie, spectacolul, în adaptarea și lectura regizorală a Mihaelei Lichiardopol, construiește un spațiu pseudo-cotidian care mărturisește despre inevitabila oglindă în care se văd bărbații atunci când privesc în ochii femeilor. Spectacolul este programat duminică, 17 septembrie și sâmbătă, 30 septembrie, de la ora 19, la Sala Mare.

Alături de aceste spectacole nou-intrate în repertoriul Naţionalului timişorean, publicul are ocazia să se reîntâlnească cu spectacole care au trecut de multă vreme proba timpului.

Marți, 19 septembrie, de la ora 18, la Sala Mare se va auzi din nou, în ritmurile de hip-hop ale trupei Subcarpați, cea mai celebră replică spusă vreodată pe scenele lumii – „A fi sau a nu fi, asta-i întrebarea”, într-o nouă reprezentație a spectacolului-eveniment Hamlet, după William Shakespeare, în lectura regizorală a Adei Lupu Hausvater.

Joi, 21 septembrie, de la ora 19, Sala 2 găzduiește o nouă reprezentație a spectacolului Say it now!, de Mihaela Michailov și Marcelino Martin Valiente. Spectacolul, în regia lui Marcelino Martin Valiente, o coproducție a TNT și a Companiei „B. Valiente” din Oslo, explorează problemele tinerei generații într-o manieră care îi reprezintă cu adevărat pe protagoniști, căutând să acopere faliile de comunicare atât de adâncite de noile realități. Actorul Flavius Retea spune povestea unui adolescent rătăcit undeva între excesul de informație și lipsa de comunicare.

Sala Mare se redeschide copiilor miercuri, 27 septembrie, de la ora 11, cu unul dintre cele mai fermecătoare spectacole pentru cei mici: Sarea în bucate, o adaptare a celebrei povești a lui Petre Ispirescu. Regia spectacolului îi aparține Mirelei Puia.

Finalul lunii septembrie îi oferă publicului iubitor de teatru ocazia întâlnirii cu un spectacol provocator, o comedie care are în centrul său un artist pe cât de complex, pe atât de fascinant. Astfel, joi, 28 septembrie, și vineri, 29 septembrie, de la ora 19, la Sala 2, TNT prezintă spectacolul Frați, de Dave Williams, în traducerea și regia lui Florin Piersic jr., acesta fiind și protagonistul spectacolului. Care este nu doar o excelentă comedie neagră, ci și un moment în care suntem provocați să sondăm resorturile istoriei „mici”, de familie, în termenii empatiei și ai relațiilor subtile care se ascund în spatele cuvintelor.

Nu în ultimul rând, actorii Teatrului Național dau întâlnire publicului și la Studio „Uțu Strugari”, în spectacole care, de mulți ani deja, condensează emoții: M-am hotărât să devin prost, de Martin Page, vineri, 22 septembrie, sâmbătă, 23 septembrie, și duminică, 24 septembrie, de la ora 19, Canicula, de Antoaneta Zaharia, marți, 26 septembrie, de la ora 19, și Avioane de hârtie, de Elise Wilk, joi, 28 septembrie și vineri, 29 septembrie, de la ora 19.

Biletele se pot achiziționa la Agențiile TNT, „Mărășești”, de pe str. Mărășești nr. 2 și Agenția „Sala 2”, din Parcul Civic, de marți până duminică, orele 11-19, sau online pe www.tntimisoara.com.