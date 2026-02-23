Noi rute turistice din Fabric și Parța, validate de experţi internaţionali

O importantă întâlnire internațională de lucru dedicată viitorului turismului sustenabil în regiune are loc la Timişoara, zilele acestea. Aproximativ 40 de experți în turism din zece țări validează noi rute turistice din Fabric și Parța.

Evenimentul, găzduit de Organizația de Management al Destinației – Visit Timișoara, are loc în cadrul proiectului „People Powered Tourism” (PPT), finanțat prin Programul Interreg Regiunea Dunării și cofinanțat de Uniunea Europeană.

Aproximativ 40 de experți în turism din cele zece țări partenere se reunesc la Timișoara pentru o etapă esențială în cadrul proiectului, marcând finalul primului an de implementare, anunţă organizatorii. Agenda reuniunii depășește aspectele organizatorice, concentrându-se pe un amplu proces de evaluare reciprocă a propunerilor de produse turistice inovatoare dezvoltate de partenerii din consorțiu. Programul include sesiuni de training specializat dedicate dezvoltării destinațiilor și, ca punct culminant, validarea în teren a experiențelor pilot dezvoltate la Timișoara de echipa Visit Timișoara.

Proiectul „People Powered Tourism” își propune să schimbe paradigma turistică, trecând de la simpla vizitare la experiențe imersive, co-create alături de o rețea diversă de actori locali, care să aducă beneficii economice și sociale directe comunităților gazdă. Potrivit organizatorilor, experții internaționali vor testa două produse turistice pilot conturate în ultimele luni: un traseu urban de regenerare prin cultură în cartierul istoric Fabric și o experiență rurală complexă în localitatea Parța.

Aceste rute au trecut deja, în cursul lunii februarie, printr-o etapă importantă de testare cu participanții locali, bucurându-se de un ecou pozitiv în comunitate și în presa locală. Feedback-ul inițial a confirmat potențialul acestor zone de a oferi experiențe autentice, spun reprezentanţii Visit Timişoara. Acum, produsele vor fi supuse analizei exigente a specialiștilor europeni, ale căror recomandări vor ajuta la rafinarea ofertei finale.

Turul Urban: „Fabric: Crafts, Culture and Everyday Life – Storytelling tour in Timișoara, Romania” își propune să repună pe harta turistică o zonă istorică adesea ocolită, explorând modul în care spațiile industriale și culturale prind o nouă viață datorită inițiativelor comunitare. Turul pune accent pe incluziune socială, artă, meșteșuguri și antreprenoriat social

Turul Rural: „Parţa: Ancient Mysteries & Living Flavors – A guided journey from the Neolithic Sanctuary to local farms, bakeries, and authentic Banat hospitality” este o incursiune unică ce leagă faimosul Sanctuar Neolitic de vitalitatea satului bănățean contemporan, incluzând vizite la fermieri locali, degustări de produse tradiționale și explorarea patrimoniului arheologic.

“Provocarea noastră în Fabric este să transformăm percepția asupra unui cartier istoric, adesea evitat de turiști. Nu vindem doar „trecut”, ci spunem poveștile prezentului. Noul produs turistic pune în lumină motoare ale regenerării urbane: hub-uri creative care dau o nouă viață spațiilor industriale, întreprinderi sociale bazate pe meșteșuguri și inițiative comunitare de salvare a patrimoniului. Validarea experților internaționali ne va ajuta să arătăm lumii acest model de turism care sprijină direct incluziunea și comunitatea active”, spune Florentina Popescu, expert tematic pentru comunitatea din Fabric.

“Așa cum au demonstrat și tururile-test recente cu publicul local, Parța oferă o combinație irezistibilă între un patrimoniu arheologic de importanță europeană – Sanctuarul Neolitic – și autenticitatea vieții rurale bănățene. Interesul vizitatorilor pentru produsele și afacerile locale, gastronomia locală și atelierele meșteșugărești ne confirmă că direcția este bună. Prezența partenerilor internaționali ne ajută să transformăm aceste resurse locale într-un produs turistic rural coerent, capabil să contribuie la revitalizarea și dezvoltarea sustenabilă a comunității”, declară Cosmina Toader, expert tematic pentru comunitatea din Parța.

„În perspectiva proiectului de regenerare urbană pe care Primăria Municipiului Timișoara îl va implementa în Fabric, dezvoltarea de pe acum a unor produse turistice locale urmărește integrarea cartierului în traseele și experiențele orașului. O ofertă bine structurată și diversificată va încuraja vizitatorii să petreacă mai mult timp în Timișoara și să cheltuiască mai mult în cartier, generând beneficii directe pentru afacerile locale. Astfel, cartierul Fabric va evolua atât ca spațiu de locuire mai atractiv, cât și ca motor al dezvoltării urbane durabile. În același timp, relația dintre Timișoara și localitățile periurbane devine tot mai strânsă, prin integrarea lor funcțională în dinamica metropolitană. Dezvoltarea unei oferte turistice coerente pentru comuna Parța va susține diversificarea experienței la nivelul zonei metropolitane și o distribuție mai echilibrată a beneficiilor create de Economia Vizitatorilor. Timișoara își asumă astfel un rol strategic pentru dezvoltarea regională bazată pe cooperare și complementaritate”, spune Bogdan Șoflău, consilier în cadrul Compartimentul Turism al Primăriei Municipiului Timișoara.

Rezultatele acestor zile de lucru și feedback-ul primit vor fi integrate în strategia finală de promovare a acestor noi destinații turistice din Timișoara și zona metropolitană.

Proiectul „People Powered Tourism” este finanțat prin Programul Interreg Regiunea Dunării, cofinanțat de Uniunea Europeană, și se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni (aprilie 2025 – martie 2028). Acesta reunește 14 parteneri din zece țări dunărene cu scopul de a dezvolta modele de turism sustenabil bazate pe implicarea comunităților. Proiectul este transpus în practică la nivel local de Organizația de Management al Destinației – Visit Timișoara, într-un demers de dezvoltare susținut strategic de Primăria Municipiului Timișoara.

Link web: https://visit-timisoara.com/ro/project/turism-prin-forta-comunitatilor-o-initiativa-a-regiunii-dunarii/