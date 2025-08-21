Noi parcări, amenajate în locul fostelor garaje

Primăria Municipiului Timișoara continuă programul de modernizare a zonelor dintre blocuri, prin crearea de locuri de parcare, spații verzi, trotuare și căi de acces, pe locul vechilor garaje.

Municipalitatea a demarat lucrările în Calea Aradului, pe strada Orșova, la o parcare cu peste 100 de locuri. În paralel, vor fi transmise notificările către deținătorii a 40 de garaje din zona străzii Silistra, iar pentru Intrarea Sepia, în zona Calea Martirilor, este pregătit un nou lot pentru două parcări.

“În multe zone ale orașului, blocurile au fost ridicate fără să se țină cont de parcări, spații verzi sau locuri de joacă, iar acest lucru se resimte și astăzi. Prin demolarea garajelor și reamenajarea terenurilor, schimbăm pas cu pas cartierele. Ne-am propus ca, în patru-cinci ani, să desființăm toate garajele și să transformăm modul în care arată și sunt folosite spațiile dintre blocuri”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

În cartierul Aradului, în perimetrul cuprins între străzile Orșova, Dej și Cugir, garajele au fost demolate, iar Municipalitatea, prin Societatea Drumuri Municipale (SDM), a demarat lucrările de amenajare a zonei. În total, locuitorii vor putea folosi peste 100 de locuri, precum și noile spații verzi, trotuare și căi de acces. De asemenea, vor fi plantați arbori pentru umbră pe timpul verii și vor fi realizate platforme pentru pubele.

În cartierul Lipovei, echipele SDM au finalizat prima dintre cele două parcări prevăzute pe strada Horia Măcelariu, au reparat strada adiacentă și au amenajat un trotuar nou pentru locuitori. Următoarele intervenții în zona Lipovei sunt programate pe strada Silistra. Municipalitatea va notifica deținătorii garajelor, iar aceștia vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a demola construcțiile în regie proprie. Dacă termenul nu este respectat, demolarea va fi efectuată de Primărie, iar costurile vor fi recuperate de la beneficiari.

Primăria reaminteşte că, în 2024, a creat peste 650 de locuri de parcare în zonele Calea Șagului, Gara de Nord, Lipovei, Badea Cârțan, Dorobanților, Odobescu, Plăvăț și Calea Girocului. Aceste intervenții fac parte din programul municipal de regenerare urbană, prin care timișorenii beneficiază de mai mult spațiu verde și o organizare mai eficientă a parcărilor dintre blocuri.