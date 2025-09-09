Noi expresii ale artei contemporane, într-o expoziție la Art Encounters

Pe 26 septembrie, Fundația Art Encounters deschide Another time has other lives to live, o expoziție care continuă misiunea fundației de a crea o spațiu pentru noile voci artistice din România sau în relație cu scena autohtonă.

Curatoriată de Diana Marincu, expoziția conectează generații și expresii vizuale distincte, dintre cele mai originale și surprinzătoare, prin lucrările a 12 artiști care nu au mai expus niciodată la Fundația Art Encounters și majoritatea dintre ei aflați prima dată la Timișoara.

Expoziția se înscrie într-un program devenit deja recurent și reprezentativ pentru ceea ce înseamnă activitatea fundației, iar această selecție anuală aduce mereu ceva nou, surprinzător, lăsând întrebări deschise, fără pretenția unei teze curatoriale finite și închise.

„Selecția de artiști urmărește să reafirme misiunea Fundației Art Encounters de a crea o platformă de vizibilitate pentru artiștii din Timișoara sau care au studiat aici (Alexandra Costea, Andrei Dinică-Nicolescu, Bogdan Rața, Florin Drăgoi), tinerii artiști aflați la început de drum (Alexandra Costea, Andrei Dinică-Nicolescu, Luca Florian, Talia Maidenberg, Claudia Moraru, Mara Verhoogt), pentru acei artiști care trăiesc în diaspora (Ileana Pașcalău, Claudia Moraru, Ana Golici) dar și să creeze poduri inter-generaționale în măsură să situeze artiștii în „familii” conceptuale care nu mai țin cont doar de vârstă sau de geografie (artistele Ana Golici și Valentina Rusu-Ciobanu afirmându-se în anii 1970-1980, cea de-a doua în Republica Moldova). În același timp, această selecție subliniază o solidaritate generațională față de artiștii născuți la mijlocul anilor 1980 (Florin Drăgoi, Ileana Pașcalău, Bogdan Rața, Serena Ferrario) și surprinde publicul cu nume uitate, regăsite, reintegrate unui circuit de expunere în România, alături de două artiste internaționale (Serena Ferrario, Talia Maidenberg) cu un contact foarte personal cu această zonă și cu dorința de reîntoarcere”, explică Diana Marincu

Temele care punctează traseul expozițional urmăresc istoria corpului și a sexualității, discursurile non-binare despre identitate, nomadismul corpului de azi, fragilitatea existenței umane în raport cu planeta, cu universul și cu Celălalt, dar și căutarea unor micro-universuri alternative, pe care doar un „microscop” artistic și sensibil le poate găsi, fie în natură, fie în vis.

Vernisajul va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 17, urmată la ora 18 de performance-ul Legați de poveste, realizat de Floriman (Mircea Florian & Lucian Stan aka DJ Vasile). Performance-ul invită publicul să experimenteze fragilitatea și teatrul comunicării într-un joc om–mașină–om, transformând participanții în perechi temporare legate prin aceeași poveste.

Expoziția este parte din proiectul Another Time, prin care Fundația Art Encounters își consolidează misiunea de a susține artiștii tineri, de a crea punți între generații și de a conecta scena locală cu cea internațională. Proiectul aduce la Timișoara și șase curatori internaționali pentru vizite de cercetare, propune un program educațional, tururi ghidate săptămânale, cursuri și mentorate pe teme de curatoriat, critică și colecționism și intervenții performative. Primul curator pe care îl găzduim la Timișoara cu ocazia vernisajului este Anca Verona Mihuleț, care va propune un eveniment de tip workshop colaborativ.

Intrarea la toate evenimentele din program este liberă.

Expoziția este finanțată de Administrația Fondului Cultural Național și susținută de Banca Transilvania – partener strategic și ISHO. Proiectul este realizat în parteneriat cu: Muzeul Național de Artă al Moldovei, Centrul Cultural German din Timișoara, Galeria Mobius, Galeria Catinca Tăbăcaru și La Două Bufnițe.