Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara va marca şi anul acesta Noaptea Cercetătorilor Europeni printr-o serie de activități speciale, programate în seara de 26 septembrie. Cercetători și cadre didactice vor fi implicați activ, iar evenimentele se vor desfășura în locațiile universității cele mai potrivite pentru explorarea și promovarea cunoașterii științifice:

Activităţile organizate în Noaptea Cercetătorilor Europeni vor avea loc la sediul Universității de Vest din Timișoara, la Institutul de Cercetări Avansate de Mediu al Universității de Vest din Timișoara şi în Campusul Nokia Timișoara.

Printre evenimentele organizate la UVT (între orele 17 şi 23, la etajul I) se numără: experimente interactive de fizică şi chimie, observații la microscop, accesibilizarea cunoașterii pentru nevăzători prin tehnologie și inovare în geografie, geometrie și artă, aplicații de geografie mentală, demonstrații cu echipamente mobile, călătorie în trecut cu arheologii UVT, vizitarea Laboratorului LEMI. De asemenea, va avea loc premierea Concursului de creștere a cristalelor

Vizita la Planetariul UVT – accesul se face organizat începând cu ora 16, în limita locurilor disponibile, fie prin înscrieri (grupuri organizate, programate prin link-ul de la adresa https://physics.uvt.ro/planetariu/), fie prin participare individuală. Dacă locurile pentru un interval sunt epuizate, se va aștepta intervalul următor.

La Institutul de Cercetări Avansate de Mediu, activtăţile vor avea loc în intervalul 19-22. Prin experimente interactive de chimie și explorarea misterelor investigațiilor, curiozitatea se va transforma în descoperire.

La Campusul Nokia Timișoara, vor fi organizate, în intervalul orar 18-23: experimente interactive de chimie, o incursiune în microscopie şi una în psihologia experimentală, vor fi prezentate aplicații de ArcGIS Online (Story Maps) în turism şi roboți inteligenți.

Informaţii complete despre program, activități și locații sunt disponibile pe site-ul Unight 2025.

Noaptea Cercetătorilor Europeni este un eveniment anual, organizat din 2005, care își propune să aducă știința mai aproape de societate. Această inițiativă europeană urmărește să stimuleze interesul publicului pentru înțelegerea științifică a mediului înconjurător și să încurajeze tinerii să se orienteze către activități de cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică. În fiecare an, evenimentul reunește cercetători, profesori, studenți și pasionați de știință, oferind publicului oportunitatea de a descoperi, prin experimente și demonstrații interactive, cum funcționează lumea științei.