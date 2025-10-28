Nikolaus Lenau, omagiat la 175 de ani de la moartea sa

Universitatea Politehnica din Timișoara va celebra personalitatea marelui poet Nikolaus Lenau, evocându-i moștenirea literară printr-o conferință internațională dedicată poetului, cu prilejul comemorării a 175 de ani de la moartea sa.

Manifestarea este organizată de Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara, în colaborare cu Societatea Culturală Româno-Germană din Timișoara, cu Forumul Democrat al Germanilor din Banat, cu Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” și cu alți parteneri din țară și din străinătate, fiind susținută de fundația Stiftung Deutsche Sprache și asociația Verein Deutsche Sprache din Germania, precum și de instituții partenere din România.

Deschiderea oficială va avea loc în 31 octombrie, la ora 17, la Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara (b-dul Vasile Pârvan nr. 2 B). Şi-au anunţat participarea Anja Zougouari, consulul Republicii Federale Germania la Timișoara, Georg Bardeau, consulul onorific al Austriei, Peter Tamás, consulul onorific al Ungariei, Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, şi Daniel Dejica-Carțiș, decanul Facultății de Științe ale Comunicării.

Programul va debuta cu o seară muzicală coordonată de Johann Fernbach, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Banat. Poeziile lui Lenau vor fi interpretate de Ildiko Antonia Babenco, de la Opera Națională Română din Timișoara, Ilinca Andronachi, Andrei Belean, elevi la Liceul „Ion Vidu”, și Cristian Ardelean, de la Filarmonica Banatul Timișoara. La pian, îi va acompania Simona Mustețiu, profesoară la Liceul „Ion Vidu”. După momentul muzical, va urma o prezentare multimedia a poetului Nikolaus Lenau realizată de Ilse Hehn, din Germania, prin imagini, colaje și texte.

În zilele următoare, programul va acoperi un amplu spectru tematic, de la analize literare și lecturi ale unor scriitori din Germania și din România până la comunicări despre importanța traducerii literare în context european.

Evenimentul reunește cercetători, scriitori și artiști din România, Austria, Germania și Ungaria și include comunicări, lecturi literare și cercetări dedicate operei lui Lenau, receptării poetului în Europa Centrală și relevanței creației sale în ziua de azi.

Un moment deosebit al manifestării va fi excursia la Lenauheim, în 2 noiembrie, unde participanții vor vizita Muzeul „Nikolaus Lenau”, biserica parohială și monumentul dedicat poetului. Reprezentanți ai Primăriei Lenauheim și ai asociației Heimatortsgemeinschaft Lenauheim, din Germania, le vor adresa invitaților cuvinte de bun venit și le vor prezenta Casa Memorială „Nikolaus Lenau”.

Ultima zi a conferinței va fi în 3 noiembrie, în sala festivă a Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara. Elevii clasei a VI-a vor prezenta proiectul „Nikolaus Lenau și mașina timpului”, coordonat de profesoara Lorette Cherăscu. Programul va continua cu lecturi literare, comunicări științifice, momente artistice și cu proiecția filmului documentar Nikolaus Lenau… astăzi, realizat de Tiberiu Stoichici și Adrian Drăgușin (TVR / Akzente).

Conferința marchează totodată deschiderea Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara și se înscrie în seria evenimentelor dedicate dialogului interdisciplinar dintre știință, artă și cultură, susținute de UPT și de instituțiile partenere care organizează conferința dedicată poetului Nikolaus Lenau la Timișoara.

Programul complet al manifestării poate fi consultat pe site-ul Universităţii Politehnica Timişoara şi pe cel al Liceului „Nikolau Lenau”.