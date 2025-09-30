Nicuşor Dan, la Timişoara: „E important ca, în interiorul UE, vocea orașelor să se audă mai mult decât s-a auzit”

Președintele României, Nicușor Dan, se află azi, într-o vizită la Timişoara, unde are întâlniri cu reprezentanții politici şi administrativi ai Timişoarei şi ai judeţului Timiş, cu reprezentanți ai mediului local de afaceri, cu reprezentanţi ai cultelor şi ai societăţii civile. Preşedintele a participat şi la deschiderea ediției inaugurale a Timișoara Cities Summit.

„O bucurie pentru mine să fiu la Timișoara. Am fost invitat la acest summit al orașelor europene, și aici sunt câteva lucruri de spus. În primul rând, că orașele sunt importante, pentru că, în modul în care arată economia azi, ele devin pol de dezvoltare. E important ca, în interiorul Uniunii Europene, vocea orașelor să se audă mai mult decât s-a auzit până acum. O spun asta și în calitate de fost primar. (…) Când vorbim de extindere, sunt două părți, cei care vor să intre și cei care sunt deja înăuntru. Și întrebarea este de ce se întârzie – evident că ne dorim ca țările din jurul României să intre cât mai repede în Uniune – și ce poate să facă Europa mai mult pentru ca acest proces să fie mai rapid”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la finalul participării la sesiunea de deschidere a ediției inaugurale a Timișoara Cities Summit, eveniment organizat la Muzeul Naţional de Artă Timişoara.

Acest eveniment de anvergură europeană, organizat de Primăria Timişoara, reunește participanți din 15 țări, de la primari ai unor capitale europene, la reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, ambasadori, politicieni, analiști și comentatori politici, şi combină un summit închis, dedicat primarilor din țările Uniunii Europene și din țările candidate, cu o conferință publică deschisă societății civile și cetățenilor.

Şeful statului a anunţat că va avea o întâlnire cu reprezentanți ai mediului local de afaceri şi cu reprezentanţii a două firme „reprezentative și pentru economie, și pentru context”, una de echipament militar și una care încearcă să aducă inteligența artificială în medicină. „Economia este importantă și vrem să aflăm direct de la ei cum putem – statul român cu ei – să aducem prosperitate economică în România”.

Şeful statului va mai avea întâlniri cu reprezentanții politici şi administrativi ai Timişoarei şi ai judeţului Timiş.

De dimineaţă, Nicuşor Dan a depus o coroaană de flori la Monumentul „Crucificare”, din centrul Timişoarei, apoi a avut o întâlnire cu reprezentanţii Societăţii Timişoara şi discuţii reprezentanții cultelor, spunând că „Timișoara este un oraș special din punctul ăsta de vedere. Este o armonie între diferite credințe religioase, și acesta e un lucru foarte bun”.

Tot azi, preşedintele României urmează să viziteze Catedrala Ortodoxă şi Catedrala Catolică, din Piaţa Unirii.