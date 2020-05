Nicolae Robu: „Vom interzice circulația în Timișoara a autobuzelor și camioanelor cu motor sub Euro 4”

Primarul Timișoarei anunță că orașul a ajuns, alături de București, Iași și Cluj, pe lista neagră a Comisiei Europene pentru depășirea, în 2018, a limitelor admise la concentrația dioxidului de azot, o noxă degajată de mașinile cu motoare termice. Pe lista de măsuri care vor fi luate se află interzicerea circulației în Timișoara a autobuzelor și camioanelor cu motor sub Euro 4.

„Timișoara nu stă rău, așa cum am spus de multe ori, la pulberea PM10, la monoxidul de carbon, CO, la ozon, O3 și la dioxidul de sulf, SO2. Dar, surpriză: în 2018, deși concentrația orală a dioxidului de azot a cunoscut puține depășiri ale pragului admis: 5 pe an la stația din Calea Șagului, 1 pe an la stația din Calea Buziașului și 2 pe an la stația din Calea Aradului”, anunță, într-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul Nicolae Robu.

Dioxidul de azot este o noxă degajată de mașinile cu motoare termice, mai ales de cele Euro 1 – Euro 3.

Edilul anunță că, în cadrul campaniei “Timișoara – Aer curat”, Primăria va lua măsuri, menționând că unele au fost deja luate: „Astfel, pe Calea Aradului, am modificat geometria arterei, mai ales în principalele intersecții, încât acum traficul este mult mai fluent și, probabil, drept consecință, cantitatea de NO2 degajată mult mai mică. Intervenții benefice am avut și pe Calea Buziașului și pe Calea Șagului, nu cred că cineva contestă asta”.

În perioada următoare, primarul Nicolae Robu anunță noi măsuri pentru scăderea poluării: „A venit vremea să intervenim și asupra mașinilor. Știu că măsura este impopulară, dar ea trebuie luată, chiar dacă suntem în an electoral. Iar noi, ca oameni responsabili, punem mai presus de interesele noastre electorale și de orice altă natură, interesele orașului. Vom interzice circulația în Timișoara a autobuzelor și camioanelor cu motor sub Euro 4.”

Primarul reamintește că alte măsuri au fost luate deja, dar cu proiectele conexe în diverse stadii, inclusiv de lucru pe teren, și anume: construirea centurii auto ocolitoare, construirea inelului 4 și a inelului 2, modernizarea intersecțiilor, construirea de noi poduri: Jiul, Isho, Solventul, Bobâlna, construirea de noi pasaje pe sub sau peste calea ferată: Pasajul Ronaț, Pasajul Solventul, Pasajul Baader, Pasajul Gheorghe Adam, Pasajul Behela, modernizarea transportului public, promovarea mașinilor nepoluante (electrice, cu hidrogen, hibride, high euro etc.) și promovarea mijloacelor de locomoție alternative.