Nicolae Robu: „PNL nu are o «locomotivă» pentru europarlamentare”

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, declară că PNL nu are o „locomotivă” pentru listele europarlamentare şi de aceea susţine prezenţa pe poziţiile eligibile a unor candidaţi cu experienţă în forul legislativ european şi asupra cărora să nu existe obiecţii de nicio natură, nici cel puţin ”pretexte”, potrivit Agerpres.

Nicolae Robu declară că deşi decizia asupra listei se va lua în forurile statutare ale PNL, trebuie să existe libertatea de exprimare a unor puncte de vedere despre cum trebuie întocmite listele, „pentru că până la urmă nu ne votăm noi de noi, ci cetăţenii trebuie să voteze lista”. El a precizat că indiferent de forma finală a listei, o va vota împreună cu liberalii timişeni.

„Eu continui să spun că pe liste trebuie să se regăsească pe poziţii eligibile oameni care au avut o prestaţie foarte bună în Parlamentul European. Cristian Buşoi este unul dintre aceştia şi susţin să se regăsească din nou pe o poziţie eligibilă, pentru că nu oricine are vocaţie, competenţe pentru a fi un bun europarlamentar. Pe de altă parte, trebuie să ţinem seama că noi nu avem o locomotivă şi nici nu avem de unde să o găsim, indiferent cât am căuta-o şi în afara partidului. Eu am făcut multe sondaje, care arată că nimeni din PNL sau dintre simpatizanţii PNL, la ora actuală, nu are un scor peste scorul partidului. Sigur, preşedintele Iohannis este şi va fi susţinut de noi pentru o nouă candidatură şi are scor peste al PNL, fără discuţie, dar asta e situaţia reală”, a declarat Nicolae Robu, într-o conferinţă de presă.

Președintele PNL Timiș reamintește că după 1990 au existat „locomotive” politice precum Ion Iliescu, pentru PSD, Traian Băsescu, pentru PD, Corneliu Vadim Tudor, pentru PRM sau Gigi Becali, pentru PNG.

„Şi acum, trebuie să recunoaştem că Dacian Cioloş este locomotivă pentru alianţa de partide în numele căreia a anunţat că va candida. Este o realitate evidentă pe care noi nu putem cădea în ridicol să nu o recunoaştem. În cazul PNL trebuie să punem pe listă oameni asupra cărora să nu fie obiecţii de nicio natură, nici măcar din categoria ‘pretexte’ (…)”, adaugă Nicolae Robu.

Acesta a dat câteva nume care consideră că ar trebui să se regăsească pe listele europarlamentarelor, precum Cristian Buşoi, Daniel Buda, „oameni cu o prestaţie foarte bună”, şi a adăugat că trebuie găsiţi oameni care au confirmat şi au adus servicii PNL prin câştigarea altor tipuri de alegeri, aşa cum sunt primarii Gheorghe Falcă, Mircea Hava şi senatorul Alina Gorghiu: „Alina Gorghiu are o activitate politică continuă, a fost în fruntea partidului, este senator al României. Dacă am susţinut-o acolo, înseamnă că are calităţi, iar dacă îşi doreşte să fie europarlamentar, e firesc să o susţinem în continuare. Eu am doar un vot, dar dacă ne pretindem liberali, trebuie să acceptăm şi să avem opinii diferite, nu să vorbim pe la colţuri, ci deschis şi să asumăm ceea ce spunem, ca oameni responsabili. Eu asum.”