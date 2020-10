Nicolae Robu: „Nu am nicio legătură cu vânzarea ilegală a sute de case din centrul Timişoarei”

Nicolae Robu, primar în exerciţiu al Timişoarei, anunţă că i-a fost respinsă contestația referitoare la trimiterea sa în judecată de către DNA în dosarul caselor restituite, respectiv vândute pe Legea 112/1995. Acesta spune că nu are nicio legătură cu vânzarea ilegală a sute de case din centrul Timişoarei şi, totodată, că a eșit în stradă pentru o justiție independentă, dar nu independentă de dreptate.

„Dar, haideți să vedem pentru ce sunt eu trimis în judecată, de fapt, pentru că mediatizarea acestui lucru s-a făcut permanent cu calomnierea mea grosolană. Eu chiar nu știu ca cineva din țara asta să fi fost mai calomniat decât mine în toți acești ani și mă întreb: pentru ce, oare? Cu ce și față de cine am greșit? Pentru că în afară de a munci cu fanatism pentru universitatea mea, cât am fost prorector și rector, apoi pentru orașul meu, cât am fost Primar, onorând aceste înalte funcții, prin munca enormă și prin ceea ce am lăsat în urmă ca rezultat al acestei munci, în afară de a face bine tuturor celor cărora a fost în puterile mele să fac -desigur: în limitele legii! –, eu altceva n-am făcut. Desigur, se va spune: cu puține excepții, toți cei acuzați se declară nevinovați. Ei bine, deși știu deja că unii dintre confrați nu vor să audă adevărul, fiind prea însetați de sânge prin însăși natura lor și încă cu predilecție de sânge nevinovat, eu mai încerc o dată clarificarea speței mele, disocierea mea de acuza grea de vânzare ilegală a sute de case din centrul orașului către clanuri și persoane suspuse și de creare, în acest fel a unui prejudiciu de milioane și milioane de euro. N-am nicio legătură cu asta, o spun cât se poate de răspicat!”, transmite, printr-un comunicat de presă Nicolae Robu, primar în exerciţiu al Timişoarei.

Edilul spune că este prezent în această cauză nu cu vânzarea de case bune din centrul orașului către clanuri și persoane suspuse, ci cu „vânzarea a două maghernițe dintr-un fund de curte, amenajate dintr-o fostă magazie de lemne și date de o comisie din care eu nici măcar nu am făcut parte unor amărâți, cazuri sociale indubitabile, date cu semnătura mea, asta e adevărat, însă cu semnătura mea precedată de patru semnături care îmi garantau legalitatea (în paranteză fie spus: avocații susțin, invocând inclusiv sentințe definitive în acest sens, că, de fapt, chiar nici n-a fost încălcată nicio lege, dar asta-i altă discuție!)”.

Înb acest sens Nicolae Robu citează din rechizitoriul DNA, prin care a fost trimis în judecată:

“Faptele inculpatului Robu Nicolae sunt: În datele de 11.01.2013 și respectiv 22.01.2014,în calitate de primar al municipiului Timișoara și reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, administratorul imobilelor proprietatea Statului Român ce au făcut obiectul Legii nr. 112 / 1995, a încheiat 2 contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect fiecare câte un imobil (câte o magherniță, prima de 25 mp, a doua de 50 mp – notă Nicolae Robu), cauzând un prejudiciu statului român în cuantum de 60.562 euro (oare chiar atât valorează două maghernițe, ar da cineva atât pe ele dacă ar fi scoase la licitație?! – notă Nicolae Robu), corelativ obținerii unui folos necuvenit pentru persoanele respective.”

„A se remarca faptul că nici la nivel de acuză nu e vorba de folos necuvenit pentru mine sau vreun apropiat, de vreun interes al meu – deci de corupție! –, ci, de un pretins folos necuvenit pentru amărâții de cumpărători, cazuri sociale, care au preluat acele locuințe fără uși, fără geamuri, fără curent, fără apă, fără baie –doar cu un grup sanitar comun la şapte familii, conform declarațiilor unuia dintre ei” subliniază Nicolae Robu. Acesta a prezentat încă o dată și poza celor două locuințe din speță, care poate fi văzută mai jos:

Edilul în exerciţiu al Timişoarei se întreabă retoric dacă este drept ca din 2017 numele lui să apară de câteva ori pe an, „întâmplător de fiecare dată în momente cheie”, asociat cu vânzarea ilegală a sute de case din centrul orașului către clanuri și persoane suspuse și cu crearea, în acest fel, a unui prejudiciu de milioane și milioane de euro? E profund, profund nedrept! Eu am ieșit în stradă pentru o justiție independentă – și nu regret! –, dar independentă de influențe politice, economice și de orice alt fel, nicidecum independentă de dreptate!”

Nicolae Robu consideră că trebuie să fi deranjat rău pe cineva, de a ajuns în această situaţie. „Poate tocmai prin faptul că – lucru mai puțin știut – eu am fost cel care a cerut să se cerceteze aceste vânzări și restituiri și, chiar mai larg, toate transferurile de proprietate din avuția publică în diverse avuții private. Asta nu prea s-a știut. Ei, la momentul potrivit, o să vă prezint documentul prin care am făcut-o!”, anunţă Nicolae Robu.

În august, când Tribunalul Timiș a respins solicitarea primarului Nicolae Robu ca aşa-numitul „dosar al caselor naționalizate” să fie retrimis la DNA, pentru mai multe motive, inclusiv acela că, spunea edilul, nu i s-a luat nicio declarație la DNA, ceea ce l-a privează de dreptul la apărare încă din faza de cercetare.

Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție trimis în judecată, în septembrue 2019, nouă persoane, foști și actuali funcționari de la Primăria Timișoara – Nicușor Constantin Miuț, Gheorghe Ciuhandu, Nicolae Robu, Ioan Cojocari, Martin Staia, Simona Vîrlea, Gabriela Iova, Dan Diaconu și Traian Stoia – într-un dosar ce vizează vânzarea frauduloasă și la prețuri modice a 207 imobile, majoritatea situate în centrul vechi al Timișoarei. În timp de Nicușor Miuț este acuzat de încheierea a 199 de contracte frauduloase, iar Gheorghe Ciuhandu și Ioan Cojocari, fiecare câte 61, Nicolae Robu este acuzat de încheierea a două astfel de contracte. Prejudiciul total calculat de DNA depășește nouă milioane de euro, din care prejudiciul estimat în cazul celor două locuinţe a căror vânzare i se impută lui Nicolae Robu este de 70.000 de euro.