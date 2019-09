Nicolae Robu: „E inadmisibil că a fost stinsă făclia în Cimitirul Eroilor”

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, cataloghează drept inadmisibil faptul că, pentru câteva ore, făclia care arde necontenit în Cimitirul Eroilor a fost stinsă, şi asta pentru că încă nu intrase în conturile E.ON Gaz plata facturii în valoare de 5.600 de lei, anunţă Agerpres.

„Sunt extrem de indignat, la maximum, am insistat şi aseară, când am aflat, să se reaprindă făclia. (…). Era o sumă insignifiantă de plătit, de sub 6.000 de lei, pe care îi plăteam instantaneu. Banii au fost plătiţi luni dimineaţa (2 septembrie – n.r.), numai că nu s-a putut da drumul la gaz până astăzi (3 septembrie – n.r) (…), pentru că s-a constatat că nu s-a făcut revizie de doi ani la instalaţia de gaz şi că trebuia plătită acum, circa 260 de lei. S-a plătit imediat şi s-a dat drumul. Este absolut condamnabil că s-a întâmplat aşa ceva”, a declarat într-o conferinţă de presă, primarul Nicolae Robu, anunţă Agerpres.

Acesta anunţă că va verifica situaţia, vechimea restanţei, întrucât nu a primit în prealabil nicio notificare de neplată din partea E.ON.

Municipalitatea este într-un litigiu cu administratorul Cimitirului Eroilor, din Calea Lipovei, iar primarul nu exclude posibilitatea ca acesta să fi acţionat cu rea-credinţă pentru a crea un prejudiciu de imagine Primăriei: „Nu exclud să fie şi un joc, pentru că mi se pare aberant să tai gazul pentru o factură de 5,6 mii de lei. Inevitabil, gestul mi se asociază imaginii personale.”

Pe de altă parte, pentru că Primăria nu are sub control administraţia cimitirelor, din cauza litigiului care a blocat totul, multe dintre mormintele eroilor au fost năpădite de buruieni în acest sezon, dar Nicolae Robu consideră că s-ar fi putut întreţine prin voluntariatul angajaţilor Municipalităţii: „Când este vorba despre cimitire, mai ales despre cel al Eroilor, şi vezi că nu e îngrijit, se putea face voluntariat prin societăţile noastre (ale Primăriei – n.r.) într-o situaţie de forţă majoră. Nu pot şi să colind cimitirele să văd dacă sunt îngrijite, dar îi voi trage la răspundere, pentru că acum am aflat.”