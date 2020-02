Nicolae Robu, despre listele candidaților PNL Timiș: „ Va fi mai multă asumare din partea mea. În 2016 am greşit prin neutralitate”

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, declară că pentru stabilirea listelor candidaţilor în alegerile locale din acest an se va implica, întrucât în 2016 a greşit „prin neutralitate”, iar filiala nu a atins targetul propus, de câştigare a conducerii şi majorităţii în Consiliul Judeţean Timiş, potrivit Agerpres.

„Nu există listă, suntem aproape gata, mai avem câteva sondaje de făcut pentru desemnarea candidaţilor la funcţia de primari şi apoi le dăm lor mandat să vină cu lista de consilieri locali. La Consiliul Judeţean ne va lua ceva timp, nu avem sondaj, depinde ce formulă se va adopta. Nu mai facem ca în urmă cu patru ani. Va fi mai multă asumare din partea mea. Atunci am greşit prin neutralitate. Acum mă voi implica în stabilirea listei. Data trecută nu m-am implicat, pentru că am considerat că, fiind după fuziune, am considerat că eu, ca preşedinte, să fiu neutru. Unii nu au înţeles şi poate nici acum nu înţeleg că un om poate fi neutru. Şi eu am fost neutru şi am greşit, pentru că nu a ieşit bine. Sper că am învăţat cu toţii din greşelile din 2016”, declară Nicolae Robu, într-o conferinţă de presă.

Liderul liberalilor timişeni a subliniat că în momentul de faţă atmosfera din filială este bună şi trebuie păstrată, iar orice discuţii despre nume pentru funcţii sunt sterile şi neavenite. Ţinta sa pentru alegerile locale este ca PNL Timiş să câştige încă cinci Primării faţă de cele conduse în momentul de faţă de liberali, să aibă majoritate în Consiliul Judeţean şi să impună preşedintele administraţiei timişene.

„Ar fi posibil ca persoana desemnată drept candidatul nostru la preşedinţie nici să nu candideze dacă este vot direct şi atunci nu are rost să creăm atât de devreme această competiţie. Toate la timpul lor. Am mai învăţat din ceea ce s-a întâmplat în urmă cu patru ani şi trebuie să fim precauţi, pentru că acum PNL Timiş are toate şansele să câştige categoric alegerile pe judeţ, respectiv Primăria Timişoara, cel puţin cinci Primării în plus faţă de actualele, plus majoritate în CJ şi preşedintele CJ Timiş. Depinde numai de noi. Dacă noi vom avea înţelepciunea să ne păstrăm calmul, să fim raţionali, primând interesele partidului, atunci le vom câştiga de o manieră clară aceste alegeri. Dacă vom pica din nou în păcatul disputelor, aşa cum s-a întâmplat în 2016, atunci nu vom reuşi să le câştigăm (alegerile pe judeţ, n.r.) din cauza noastră. Nu ne-a lipsit mult la CJ. Imaginea negativă pe care noi înşine ne-am făcut-o, cred că ne-a lipsit de voturile necesare pentru a avea majoritate în CJ Timiş”, explică Nicolae Robu