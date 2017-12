Nicolae Robu, către Clubul Poli: „ Lamentările nu duc la performanță”

Primarul Nicolae Robu a declarat vineri că vrea o schimbare a mentalității celor de la Clubul de Fotbal Poli, să nu se mai vorbească atât de mult doar despre bani, întrucât Poli nu este bancă și nu mai vrea „plângăcioși”, ci mentalitate de învingători.

„Vreau să dau un semnal foarte ferm tuturor celor care activează în acest club. Nu avem nevoie de plângăcioși. Lamentările nu duc la performanță, la nivelul la care punem noi ștacheta. Cine face față rămâne, cine nu să plece, să nu creeze greutăți clubului”, a afirmat Nicolae Robu, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

Edilul a subliniat că nu abandonează proiectul „Poli” și că vrea să-i determine pe cei care fac rău clubului să plece. „Suntem pe locul nouă, dar urmează meciuri foarte grele și a pierdut puncte valoroase din prostie. Am bătut CFR Cluj, Steaua, am făcut egal cu Viitorul, campioana en titre. Aștept schimbarea de mentalitate a tuturor (…). La noi nu se vorbește despre joc, ci numai despre bani. Se face rost de bani, o scoatem la capăt cu banii, cum am reușit și până acum. Clubul Poli nu este bancă. Curând le vom plăti și celor care nu și-au luat salariul luna trecută”, a explicat Nicolae Robu.

Pe de altă parte, azi a fost anunțat și noul președinte al Clubului Poli, Radu Birlică, cel care-l înlocuiește pe Sorin Drăgoi.