Nicolae Bitea a demisionat de la conducerea Societății de Transport Public Timișoara

După ce săptămâna trecută a fost pus sub urmărire penală de DNA, pentru dare de mită, ceea ce l-a determinat să se suspende din PNL, azi Nicolae Bitea anunţă că și-a înaintat demisia din funcția de director general al Societății de Transport Public Timișoara, în cadrul Consiliului de Administrație, invocând motive personale.

Mandatul de director general al Societății de Transport Public Timișoara se încheie începând cu data de 19 octombrie.

„Am preluat Societatea de Transport Public Timișoara în calitate de director general începând cu data de 27 iulie 2018, dată la care erau restanțe salariale către angajați de mai bine de două luni. De asemenea, condițiile de muncă ale angajaților din cadrul STPT erau sub orice nivel de acceptare. În aceste condiții, pe parcursul celor mai bine de trei ani în care am activat ca director general al instituției m-am preocupat de achitarea salariilor la timp, de mărirea acestora și de crearea condițiilor de muncă cel puțin decente în toate sectoarele, dar în special la nivelul personalului muncitor, unde am găsit condiții aproape inumane de muncă”, transmite, printr-un comunicat de presă, Nicolae Bitea.

În ceea ce privește activitatea transportului public local, la data începerii mandatului său, spune el, erau scoase în circulație 115 de mijloace de transport în fiecare zi. În prezent sunt scoase 165 de mijloace de transport în comun, pe liniile urbane și metropolitane, după ce au fost suplimentate majoritatea liniilor cu mai multe vehicule.

Nicolae Bitea afirmă că, pe parcursul mandatului a colaborat foarte bine cu Consiliul de Administrație al STPT, care a susținut toate proiectele ce au adus un plus societății de transport, atât la nivel intern (condiții de muncă, măriri salariale), cât și la nivel extern (micșorarea timpilor de așteptare în stații, igienizare, montarea de stații noi).

Încă directoruş general al STPT declară că situația financiară a societăţii este rezonabilă, cu excepția ratei care trebuie achitată către ANAF, „moștenire veche” pe care a găsit-o în momentul în care a preluat conducerea: „Situația financiară ar fi fost alta, dacă Societatea Metropolitană de Transport Timișoara ar fi achitat suma de aproximativ 19.000.000 de lei, bani pentru serviciile de transport oferite de STPT. Acesta este și motivul pentru care am intentat proces celor de la SMTT, în vederea plății serviciilor de transport.”

Acesta mai spune că, în ultimul an, a trimis zeci de adrese către Primăria Timișoara, atenţionând că neplata ratei de eșalonare, a obligațiilor la salarii și a TVA-ului duce la pierderea menținerii eșalonării și automat de executare silită de către ANAF a garanțiilor depuse de către STPT. Este vorba despre garanțiile ce presupun întreg patrimoniul societății – tramvaie, troleibuze, hale de reparații, clădiri, parc propriu, baza sportivă în valoare de 87.000.000 de lei. „Până la sfârșitul anului 2021 trebuie achitate următoarele sume de bani către ANAF: 2.600.000 lei – luna octombrie, 11.000.000 lei – luna noiembrie, 4.500.000 luna decembrie. Am făcut, în calitate de director general al STPT, în ultimul am, nenumărate adrese către Primăria Municipiului Timișoara în ceea ce privește nevoia lunară de bani pentru funcționarea zilnică, dar deschiderea și susținerea autorității tutelare s-au lăsat așteptate, neprimind niciun răspuns”.

Nicolae Bitea transmite că, în cei trei ani de mandat, a avut o serie de realizări. Printre aceste: angajarea personalului de bord – în jur de 120 de șoferi și vatmani în ultimii 3 ani, creșterea salariilor personalului de bord cu aproximativ 400 de lei/brut, creștere salarială valabilă și pentru personalul muncitor, suplimentarea numărului de vehicule în traseu, achiziția a 100 de trotinete electrice și 13 stații pentru depunerea acestora, creșterea parcului auto, de la115 unități câte erau în 2018 la 165 sau montarea a aproximativ 50 de stații.

În 14 octombrie, DNA a anunţta că început urmărirea penală față Cosmin Şandru, deputat PNL de Timiş, şi Nicolae Bitea, director general al Societății de Transport Public Timișoara, pentru dare de mită. Potrivit procurorilor anticorupţie, la 1 octombrie, în contextul în care urma să fie dezbătută și supusă la vot moțiunea de cenzură inițiată pentru retragerea încrederii acordate Guvernului Cîţu, cei doi i-ar fi promis deputatului AUR de Timiş Ciprian Titi Stoica, numirea unor apropiați în posturi de conducere a unor instituții publice. Pentru a beneficia de această „favoare”, i s-a cerut să absenteze de la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, din 5 octombrie, în care urma să fie dezbătută și supusă la vot moțiunea împotriva Guvernului Cîţu.