„Nature after Nature”, expoziţie internațională de grup, la Timişoara

Garnizoana Timişoara va găzdui o expoziţie internațională de grup intitulată Nature after Nature, curatoriată de Ileana Pintilie, Raluca Oancea şi Cristian Nae.

Vernisajul şi o dezbatere despre artă, natură și ecologie care îl va preceda vor avea loc miercuri, 1 octombrie, începând cu ora 18, la Comenduirea Garnizoanei (Piața Libertății nr. 5, Timișoara). Programul expoziției se va desfășura în parteneriat cu Simultan Festival și va mai inckude tururi ghidate și activități de mediere culturală.

La dezbaterea care precedă vernisajul vor participa: Raluca Oancea (director proiect, curator, profesor UNArte, București), Cristian Nae (curator, profesor UAGE, Iași), Andrei Mateescu (artist, Slow Sync PH, organizator al proiectului), Raluca Paraschiv (artist, profesor UNArte), Matei Bejenaru (artist, profesor UNAGE), Mirela Stoeac-Vlăduți (critic de artă, Meta Spațiu), care va prezenta proiectele Art&Science cu miză ecologică și colaborările cu Universitatea Politehnică din Timișoara, și Diana Marincu, curator și critic de artă, director artistic al Fundației Art Encounters din Timișoara. Moderatori ai evenimentului vor fi Ileana Pintilie (istoric de artă, curator, profesor UVT) și Liliana Mercioiu-Popa (artist, profesor UVT).

Expoziția deschide un spațiu al ascultării reciproce, invitând publicul să regândească relația cu lumea vie, nu ca fundal inert, ci ca partener de dialog. Bio-artă, instalații imersive și intervenții eco-activiste integrează materia vie și o pun în relație cu instrumente și interfețe tehnologice precum realitatea virtuală. Simultan, expoziția reconstituie genealogii ecologice din arta românească și le pune în contact cu practici contemporane, propunând la Timișoara un mod de a locui pământul bazat pe grijă și coexistență.

Vor expuzne artiştii Dan Acostioaei, Matei Bejenaru, Josépha Blanchet, Ole Blank, Irina Botea Bucan, Geta Brătescu, Eglė Budvytytė, Floriama Cândea, Zoița Delia Călinescu, Lorena Cocioni, Giulia Crețulescu, Suzana Dan, Andreea David, Dragoș Dogioiu, Tatiana Fiodorova-Lefter, Constantin Flondor, Lavinia German, Cosmin Haiaș, Michael Höpfner, Mălina Ionescu, Iosif Király, Aurora Király, Ana Kun, Kopacz Kund, Andrei Mateescu, Cătălin Marinescu, Radu Martin, Andreea Medar, Liliana Mercioiu-Popa, Mircea Modreanu, Ana Maria Micu, Marina Oprea, Raluca Paraschiv, Tudor Pătrașcu, Dan Perjovschi, Dan Vișovan/Bogdan Rața, Claudia Retegan, Cătălin Rulea, Sergiu Sas, Ovidiu Toader, Miki Velciov şi Mihai Zgondoiu.

Parteneri cu Artă Dialog Natură în organizarea evenimentului sunt Simultan Festival, AICA Lituania, Galerie itinérante „Neli D.” Paris, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Forumul Cultural Austriac, Revista Arta, Asociația Peisagiștilor din România, Asociația Parcul Natural Văcărești, Asociația Rusrse pentru Educaţie şi Cultură), Radio România Internațional, Asociația T-ACT, Revista Propagarta, Revista Arhitectura.

Proiect este finanțat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte, şi co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.