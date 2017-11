Muzeul „Ştefan Popa Popa’s”, deschis pentru iubitorii de artă

Ştefan Popa Popa’s, cel mai apreciat caricaturist din lume, are propriul muzeu, deschis vineri, la Timişoara, odată cu inaugurarea oficială a Salonului Internaţional de Caricatură de Presă. Zeci de caricaturişti din lume vor desena gratuit pentru participanţi.

Muzeul “Ştefan Popa Popa’s” a fost deschis, vineri, 24 noiembrie, într-un spaţiu al Bastionului Theresia din Timişoara. În cadrul acestuia sunt prezentate unele dintre cele mai apreciate caricaturi ale artistului timişorean, dar şi fotografii din timpul evenimentelor din întreaga lume la care a participat, precum şi o parte din medaliile şi premiile primite de-a lungul timpului, anunță Mediafax.

De asemenea, tot vineri a fost inaugurat şi Salonul Internaţional de Caricatură de Presă şi Arte Vizuale Satirice, desfăşurat în perioada 24 – 26 noiembrie, fiind organizat de Muzeul Naţional al Banatului şi Consiliul Judeţean Timiş, în colaborare cu Ştefan Popa Popa’s. La eveniment participă peste 50 de caricaturişti din şase continente, ale căror lucrări sunt expuse în mansarda Bastionului Theresia. Artiştii vor realiza caricaturi live pe care le vor oferi gratuit participanţilor.

„Am considerat că este normal să avem un astfel de eveniment internaţional, dar este important că vom avea şi o expoziţie permanentă a caricaturilor şi un muzeu Ştefan Popa Popa’s. Cred că este o recunoaştere a celui care are recunoaştere în toată lumea, mai puţin la noi acasă. Cred că acum se face dreptate, dacă pot să spun aşa”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra.

La inaugurare a participat şi actorul Dan Puric, care a precizat că cel mai fericit pentru că s-a realizat un astfel de muzeu în România ar fi fost Ion Luca Caragiale: „Caragiale spunea că avem atât de mult umor, încât îl putem da la export. Acesta este visul lui Caragiale, e concretizarea unui vis. Ştefan Popa Popa’s are ceva, el e un bliţ uman, el nu portretizează pe celălalt, el desenează întâlnirea dintre el şi celălalt şi într-o fracţiune de secundă îl surprinde. Dar e un dublu tablou: omul surprins prin trăsăturile lui fundamentale, Ştefan te dezveleşte, te fotografiază cu sufletul, dar dedesubt este tabloul sufletesc al lui Ştefan. El în toate caricaturile are o blândeţe, el nu răneşte. Ştefan este un artist exploziv.”

Ştefan Popa Popa’s a explicat, în deschiderea evenimentelor, că la Salonul Internaţional de Caricatură de Presă şi Arte Vizuale Satirice participă cei mai importanţi caricaturişti din lume şi din România.

Întrebat de către jurnalişti ce înseamnă acest muzeu pentru el, caricaturistul a precizat că “o să mă urască şi mai mulţi duşmani” şi a dat exemplul Nadiei Comăneci.

„Ăştia suntem noi, românii. De ce au înjurat-o pe Nadia Comăneci, că ea este simbolul ţării, datorită ei s-a auzit de România? De ce au înjurat-o jurnaliştii? Sau noi suntem un popor care n-am avut nevoie de Brâncuşi şi de Cioran şi aşa n-o să avem nevoie de nimeni în ţara asta? Eu am fost în toate capitalele lumii, am fost primit la cele mai înalte niveluri, de toţi regii din lume, de toţi şefii de state şi în România sunt scuipat. Eu am fost cel mai controlat om de pe planeta asta şi vreau să vă mulţumesc, stimate popor român, pentru acest lucru. Eu cred că meritam mult mai mult, pentru că eu unde am fost am scos România din rahatul în care este, am făcut furori unde am fost în lume”, a declarat nervos Ştefan Popa Popa’s.