Muzeul Interactiv al Copiilor din Timișoara invită publicul să-i creeze primele exponate

Muzeul Interactiv al Copiilor Timișoara, viitor spațiu de joacă și învățare pentru copii cu vârste între 10 luni și 14 ani, caută idei de lucrări și instalații interactive. Cele mai bune propuneri vor fi selecționate de un juriu multidisciplinar și vor primi buget pentru realizare în ateliere găzduite de Universitatea Politehnica Timișoara.

Laura Boldovici, directoarea Visit Timișoara, organizația care a inițiat proiectul, spune că tema centrală a Muzeul Interactiv al Copiilor este chiar Timișoara: „Muzeul va cuprinde trei zone: una dedicată trecutului, alta prezentului și o a treia viitorului. Aproximativ 20 de instalații interactive le vor oferi copiilor ocazia să descopere, prin joacă, povești fascinante despre oraș și despre lumea din jur.”

Din 1 septembrie până în 15 octombrie sunt așteptate idei de exponate interactive. Ele vor fi evaluate de un juriu format din profesori universitari de la Universitatea Politehnică și Universitatea de Vest, arhitecți și specialiști în psihologia copilului, educație și turism. Lucrările selecționate vor intra în faza a doua, în care vor primi bugete de realizare și rezidență în laboratoarele Universităţii Politehnica Timişoara, pentru a fi construite, sub îndrumarea mentorilor din juriu.

Pentru fiecare exponat selectat va fi alocată o sumă de până la 15.000 de euro, care acoperă atât conceptul, cât și materialele și onorariul autorului.

Organizatorii lansează un apel către artiști, designeri, arhitecți, ingineri și toți cei care au o idee valoroasă, invitându-i să își înscrie propunerile în concurs. Detaliile, regulamentul, răspunsuri la întrebări și o bibliotecă de materiale ajutătoare pot fi citite la acest link.