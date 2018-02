Muzeul de Artă Timişoara pierde o parte din Colecţia Baba

O parte consistentă din Colecţia Corneliu Baba, care se află la Muzeul de Artă Timişoara de mai bine de zece ani, se va întoarce la Muzeul Național de Artă al României. Şi asta pentru că tablourile nu au fost expuse așa cum prevedea contractul de împrumut. Directorul Muzeului de Artă Timişoara, Victor Neumann, acuză MNAR de premeditare privind rezilierea contractului.

O parte din Colecţia Baba, împrumutată de la Muzeul Naţional de Artă

Colecţia Corneliu Baba, aflată la Muzeul de Artă Timişoara din anul 2006, include 70 de tablouri, o parte, cea mai mare, provenind din donaţii din partea pictorului, iar cealaltă, dintr-un împrumut făcut de la Muzeul Naţional de Artă al României.

Partea care e proprietate a Muzeului Naţional de Artă al României va fi retrasă de la Timişoara, la finalul acestei luni. Este vorba despre 28 de tablouri: Peisaj veneţian, din 1956, Peisaj (Blocul) – 1958, Schiţă „1907” – 1957, Portret de fată în roz – 1957, Cina – 1959, Peisaj din Assisi – 1961, Muncitor – 1961, Peisaj din Veneţia – 1961, Poetul Tudor Arghezi cu soţia – 1961, Portret de fată (Filora) – 1964, Natură statică cu şah – 1969, Peisaj – 1970, Autoportret cu fes roşu – 1971, Arlechin în roşu – 1972, Peisaj veneţian (Giudecca) –1974, Concetăţeni – 1974, Arlechin cu maimuţă – 1974, Veneţia, Ca d`Oro – 1980, Cocoşi – 1981, Autoportret. De ce? – 1984, George Enescu, 195 – 1991, Arlechin – 1968, Spaima – 1987, Toledo – 1972, Peisaj – 1960, O cină – 1942, Gospodăria colectivă – 1950 şi Actriţa Lucia Sturdza Bulandra – 1953.

Aceste 28 de tablouri au ajuns la Timişoara în baza unui contract de împrumut încheiat între cele două muzee, contract care a fost prelungit anual. Ultimul a fost semnat în noiembrie 2017.

În aceeaşi lună, MNAR a solicitat inventarierea tablourilor.

Patru lucrări, ţinute în depozit

Directorul MNAR, Liviu Constantinescu, spune că Muzeul de Artă Timișoara a comunicat atunci că patru dintre lucrări nu se află în expunerea permanentă a muzeului, fiind depozitate în arhiva de artă plastică, aflată sub sigiliu până la predarea gestiunii de la fostul conservator către o nouă persoană.

„Constatând că clauza expresă de expunere a fost încălcată, am solicitat să se întreprindă toate demersurile pentru respectarea contractului de împrumut, respectiv expunerea sau restituirea lucrărilor. După repetate disfuncții de comunicare, în 25 ianuarie 2018 am intrat în posesia unui răspuns, conform căruia Muzeul de Artă Timișoara se află într-un litigiu cu fostul gestionar, care vizează depozitul în care ar fi păstrate și cele patru lucrări aparținând MNAR. De asemeni, ni se comunică imposibilitatea de a se respecta contractul până la momentul soluționării litigiului, fapt pe care conducerea MNAR l-a considerat inadmisibil, drept pentru care am fost nevoiți să introducem pe ordinea de zi a Consiliului de administrație al muzeului din data de 31 ianuarie această problemă. Ținând cont de nerespectarea angajamentelor contractuale și de potențialele riscuri asupra patrimoniului împrumutat, membrii Consiliului au votat în unanimitate pentru rezilierea contractului și readucerea cât mai rapidă a lucrărilor împrumutate la sediul MNAR”, declară directorul MNAR, Liviu Constantinescu.

Acesta mai spune că, îngrijorați de starea actuală de conservare a celor patru picturi de Corneliu Baba şi de faptul că, de mai multe luni, acest depozit este sub sigiliu, fără posibilitatea verificării stării de conservare a pieselor de patrimoniu, specialiștii MNAR sunt îngrijorați de starea actuală de conservare a celor patru picturi de Corneliu Baba.

Muzeul Naţional de Artă anunţă rezilierea contractului

La 1 februarie, directorul Muzeului de Artă Timișoara, Victor Neumann, a fost notificat în privinţa rezilierii contractului de împrumut semnat în noiembrie 2017, comunicându-i-se că reprezentanții MNAR se vor deplasa la Timișoara în 28 februarie pentru verificarea stării de conservare a celor 27 de lucrări și pentru preluarea acestora.

„Până în prezent MNAR nu a primit niciun răspuns din partea Muzeului de Artă Timișoara, urmând să procedăm conform notificării mai sus invocate”, declară Liviu Constantinescu. Adăugând că situaţia a fost prezentată şi la Ministerul Culturii, respectiv la Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor. „În urma ședinței acestei comisii din 30 ianuarie, Muzeului de Artă din Timișoara i s-a comunicat recomandarea imperativă a constituirii în regim de urgență a unei comisii interne de inventariere, care să procedeze la desigilarea și inventarierea spațiului în care se află lucrările aparținând MNAR”, mai declară directorul MNAR.

Istoricul de artă Maria Muscalu Albani, curatorul expoziţiei Corneliu Baba, spune că, iniţial, au fost 32 de tablouri împrumutate de Muzeul de Artă din Timişoara de la MNAR, dar că, în 2016, acest muzeu a reîmprumutat patru dintre ele, pe care le-a expus în evenimentele proprii, la Bucureşti. Este voba despre lucrările Ţărani, tablou realizat în 1958, Oţelari – 1961, Mihail Sadoveanu – 1953, şi Odihnă la câmp – 1954.

„Atunci am fost nevoită să repanotez toată expoziţia Baba de la Timişoara. Pentru că Victor Neumann s-a plâns că plăteşte pentru aceste lucrări poliţe de asigurare prea mari, au fost scoase din expunere încă patru lucrări, care au fost puse în depozit, şi anume Arlechin, din 1968, Spaima – 1987, Toledo – 1972 şi Peisaj – 1960. În 2017, l-am rugat să le dea înapoi, MNAR. Nu le-a returnat, ba mai mult, a sigilat depozitul. De aici a pornit conflictul…”, explică istoricul de artă Maria Muscalu Albani.

Directorul Muzeului de Artă Timişoara acuză MNAR de premeditare privind rezilierea contractului

I-am solicitat directorului Muzeului de Artă Timişoara, Victor Neumann, răspuns la câteva întrebări:

De ce s-a luat decizia depozitării celor patru tablouri, şi nu a expunerii lor? De când se află în depozit? De când se află sub sigiliu arhiva de artă plastică, unde sunt depozitate cele patru tablouri? Cine este fostul gestionar al depozitului, de când şi din ce motiv se află Muzeul de Artă în litigiu cu acesta?

Nu am primit răspunsuri punctuale, Victor Neumann comunicând doar că opinia publică a fost dezinformată în privinţa raporturilor contractuale dintre cele două muzee. Şi apreciază că poziţia exprimată de către conducerea MNAR „dovedeşte rea-credinţă şi o premeditare privind rezilierea contractului existent între cele două instituţii”, considerând că Muzeul de Artă a respectat toate clauzele contractului, neexistând până acum nicio disensiune.

Victor Neumann mai spune că va organiza o conferinţă de presă, pe această temă, la începutul săptămânii viitoare şi că, dacă situaţia se va rezolva pe cale amiabilă până atunci, va trimite un nou comunicat de presă.