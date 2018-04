Muzeul de Artă Timişoara a pierdut o parte din Colecţia Corneliu Baba

O parte consistentă din Colecţia Corneliu Baba, expusă la Muzeul de Artă Timişoara s-a întors la Muzeul Național de Artă al României, pentru că tablourile nu au fost expuse așa cum prevedea contractul de împrumut. Şi asta, definitiv, în ciuda declaraţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, care susţine că e vorba despre o mişcare temporară.

28 de tablouri din Colecţia Corneliu Baba, aflată la Muzeul de Artă din Timişoara, au fost retrase definitiv de către Muzeul Maţional de Artă al României. Acestea au plecat spre Bucureşti, cu un batalion de transport patrimoniu.

Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș – instituţie în subordinea căreia se află Muzeul de Artă din Timișoara – susţine, însă, că lucrările pleacă doar temporar. „Acțiunea în instanță pe care au demarat-o cei de la București a fost retrasă și s-a ajuns la o înțelegere astfel încât Muzeul de Artă să redea înapoi cele 27 de lucrări ale lui Corneliu Baba Muzeului de Artă din București, cei care sunt proprietarii acestor lucrări, pentru a participa la câteva expoziții internaționale, iar după aceea lucrările respective vor reveni în administrarea Muzeului de Artă din Timișoara”, a declarat Călin Dobra la Radio Timişoara.

Contactată de noi, conducerea MNAR afirmă că nu este vorba despre o întoarcere temporară la Bucureşti a acestor tablouri şi că nu s-a pus momentan în discuţie intrarea lor într-un circuit de expoziţii internaţionale.

Colecţia Corneliu Baba, aflată la Muzeul de Artă Timişoara din anul 2006, include 70 de tablouri, o parte, cea mai mare, provenind din donaţii din partea pictorului, iar cealaltă, dintr-un împrumut făcut de la Muzeul Naţional de Artă al României. Partea care este proprietate a Muzeului Naţional de Artă al României a fost retrasă.

Aceste 28 de tablouri au ajuns la Timişoara în baza unui contract de împrumut încheiat între cele două muzee, contract care a fost prelungit anual, ultimul fiind semnat în noiembrie 2017. În aceeaşi lună, MNAR a solicitat inventarierea tablourilor.

Directorul MNAR, Liviu Constantinescu, ne declara recent că Muzeul de Artă Timișoara a comunicat atunci că patru dintre lucrări nu se află în expunerea permanentă a muzeului, fiind depozitate în arhiva de artă plastică, aflată sub sigiliu până la predarea gestiunii de la fostul conservator către o nouă persoană.

„Constatând că clauza expresă de expunere a fost încălcată, am solicitat să se întreprindă toate demersurile pentru respectarea contractului de împrumut, respectiv expunerea sau restituirea lucrărilor. După repetate disfuncții de comunicare, în 25 ianuarie 2018 am intrat în posesia unui răspuns, conform căruia Muzeul de Artă Timișoara se află într-un litigiu cu fostul gestionar, care vizează depozitul în care ar fi păstrate și cele patru lucrări aparținând MNAR. De asemeni, ni se comunică imposibilitatea de a se respecta contractul până la momentul soluționării litigiului, fapt pe care conducerea MNAR l-a considerat inadmisibil, drept pentru care am fost nevoiți să introducem pe ordinea de zi a Consiliului de administrație al muzeului din data de 31 ianuarie această problemă. Ținând cont de nerespectarea angajamentelor contractuale și de potențialele riscuri asupra patrimoniului împrumutat, membrii Consiliului au votat în unanimitate pentru rezilierea contractului și readucerea cât mai rapidă a lucrărilor împrumutate la sediul MNAR”, afirma directorul MNAR, Liviu Constantinescu.

Acesta se declara îngrijorat de starea de conservare a celor patru picturi şi de faptul că, de mai multe luni, acest depozit era sub sigiliu, fără posibilitatea verificării stării de conservare a pieselor de patrimoniu. Astfel, la 1 februarie, directorul Muzeului de Artă Timișoara, Victor Neumann, a fost notificat în privinţa rezilierii contractului de împrumut.

Citeşte şi: Curatorul Colecţiei Baba, către directorul Muzeului de Artă Timişoara: „Ați reușit «performanța» de a văduvi vizitatorii de jumătate din creația pictorului, într-un oraș ce va fi Capitală Culturală”

Istoricul de artă Maria Muscalu Albani, curatorul expoziţiei Corneliu Baba, spunea că, iniţial, au fost 32 de tablouri împrumutate de Muzeul de Artă din Timişoara, dar că, în 2016, MNAR a reîmprumutat patru dintre ele, pe care le-a expus în evenimentele proprii, la Bucureşti. Este voba despre lucrările Ţărani, tablou realizat în 1958, Oţelari – 1961, Mihail Sadoveanu – 1953, şi Odihnă la câmp – 1954.

„Atunci am fost nevoită să repanotez toată expoziţia Baba de la Timişoara. Pentru că Victor Neumann s-a plâns că plăteşte pentru aceste lucrări poliţe de asigurare prea mari, au fost scoase din expunere încă patru lucrări, care au fost puse în depozit, şi anume Arlechin, din 1968, Spaima – 1987, Toledo – 1972 şi Peisaj – 1960. În 2017, l-am rugat să le dea înapoi, MNAR. Nu le-a returnat, ba mai mult, a sigilat depozitul. De aici a pornit conflictul…”, explica istoricul de artă Maria Muscalu Albani.