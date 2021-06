Muzeul de Artă din Timișoara aduce în Noaptea Muzeelor trei expoziții temporare noi

Muzeul Național de Artă din Timișoara își va deschide porțile în Noaptea muzeelor trei expoziții temporare complet noi, încercân să ofere o imagine renăscută a instituției.

Evenimentul cuprinde trei expoziții temporare complet noi, care îmbină o selecție de lucrări din depozitele Muzeului Național de Artă Timișoara, din colecțiile partenerilor noștri precum și o instalație inedită, Tâlharul cel bun, 2021, de Bogdan Vlăduță.

„Mesajul cu care venim este unul dinamic, de revigorare a manierei de expunere, de creare a mesajului estetic, dar și de comunicare între diferite generații de artiști”, spune directorul interimar al Muzeului de Artă din Timişoara, Filip Petcu.

În sălile de la parterul muzeului sunt expuse lucrări de pictură, grafică si afise de spectacol realizate de Zoltan Molnar. Membru al grupului Sigma, scenograf al Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara, colaborator al Operei Naționale din Timișoara, acesta se înrudeste în materie de filosofie a imaginii, cu Viktor Vasarely, spun reprezentanţii muzeului: „Culorile calde, îmbinarea lor inedită în forme și linii care se transformă unele în altele trădează un studiu îndelungat al corelațiilor între formele geometrice, «muzicalitatea imaginii» și tonalitatea coloristică.” Artistul are lucrări în colecții publice și private din Japonia, New York, Tel Aviv și este propus acum, de către partenerul nostru, Asociația Femeilor Maghiare din Timisoara pentru a crea un spațiu de liniște și calmă desfătare.

Vitrina de pe str. Mercy adăpostește instalația Tâlharul cel bun, creație a lui Bogdan Vlăduță. Artistul a absolvit Universitatea de Artă din București, în 1996, clasa de pictură a profesorului Stefan Câlția, și a plecat la Roma spre a învăța de la marii maeștrii ai genului. „Ceea ce a descoperit, însă, este pictura pe care istoria, ruinele ei o lasă în sufletul nostru, în îmbinare sau împotriva naturii. Spirit religios și umil în fața marilor întrebări ale vieții, este urmărit de tema «triumfului morții» în pictură, de tenebre și cimitire, ca într-un continuu dialog cu finitudinea, cu limitele și neputința umană. Tâlharul cel bun «fură» o clipă din trecerea timpului printr-o instalație care pune laolaltă fragmente de coloane antice ca într-o revoltă a vieții, chiar dacă tăcută, așezată la «picioarele istoriei»”, transmit reprezentanţii MArT.

Expoziția de fotografii On the Sunny Side of the Jazz pune în scenă un dialog între lucrări alb-negru realizate de Liviu Tulbure – fost muzeograf la MarT, răpus în iarna acestui an de covid – la festivalurile de jazz de la care era nelipsit și lucrări color ale lui Horia Bernea, împrumutate din colecția dr. Sorin Costina. Horia Bernea, cunoscutul ctitor al Muzeului Țăranului Român, a fost un artist pe cât de credincios, pe atât de fervent căutător al inovației, al libertății de experimentare, al spontaneității. Aici se întâlnește cu Liviu Tulbure „care a căutat să surprindă nu atât chipul interpretului de jazz, cât metamorfoza acestuia în contact cu instrumentul muzical și cu fondul pictural, consistent, coerent, extraordinar încât solo-ul poate fi minimal”, după cum spunea Horia Bernea.

Expoziția Migrații. Homo Viator a artistei timișorene Alina Cioară este un proiect captivant care a luat naștere încă de când artista avea 18 ani. Tematica expoziției este migrația si s-a bucurat de o serie de evenimente de mediere culturala dedicata publicului cu nevoi speciale.

MNArT News 3+1 propune trei expoziții cu lucrări extrem de diverse – pictură, fotografie, sculptură – care toate privesc dincolo de imediat, spre un fundal ideatic pe care încearcă să-l capteze cu mijloace și filosofii, până la urmă convergente: linii, umbre, ruine și un patrimoniu spiritual copleșitor pentru cei ce s-au încumetat să-l interogheze.

Partenerii Muzeului de Artă din Timişoara în organizarea evenimentelor din Nopatea Muzeelor sunt Consiliul Județean Timiș, Jazz Banat Cultural Foundation, Asociația Femeilor Maghiare din Timișoara, dr. Sorin Costina, Molnar Levente şi Asociaţia Jacques de Molay.

În 12 iunie, expozițiile permanente vor putea fi vizitate conform orarului obișnuit, între orele 10-18, iar cele temporare din programul special MNArT News3+1 vor fi deschise între orele 19-23.