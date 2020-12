Mobilităţi virtuale de studiu pentru studenții UVT, în rețeaua universitară europeană UNITA

Ȋncepând cu semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021, Universitatea de Vest din Timişoara deschide pentru studenții săi o nouă perspectivă de a trăi experiența academică internațională, prin oportunitatea de a participa la mobilităţi virtuale de studiu în universitățile partenere din străinătate.

Acest lucru este posibil, în premieră, în contextul în care Universitatea de Vest din Timişoara face parte, începând cu acest an, din alianţa europeană UNITA, care implementează, într-un consorţiu de şase parteneri internaţionali, proiectul UNITA – Universitas Montium, sub umbrela iniţiativei Erasmus+ European Universities.

Consorţiul reuneşte universităţi ale căror comunităţi însumează peste 165.000 de studenţi, din diverse state europene vorbitoare de limbi romanice (Italia, Franţa, Spania, România şi Portugalia), şi care funcţionează în ecosisteme geografice, culturale şi socio-economice similare. UVT este aliată în rețeaua europeană UNITA – Universitas Montium cu Università degli studi di Torino, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université Savoie Mont Blanc, Universidad de Zaragoza şi Universidade Beira Interior.

„Prin acest demers, care pilotează mobilitățile virtuale la nivelul alianței UNITA în acest an universitar, asigurăm continuitatea experienței de studiu în străinătate pentru studenţii UVT, deoarece suntem conştienţi de oportunităţile pe care le are asupra dezvoltării profesionale și personale a studenților”, declară recatorul UVT, prof. univ. Marilen Pirtea. Obiectivul UVT, mai spune acesta, este însă dublu. Astfel, pe lângă oferta făcută studenţilor, oficialii UVT îşi doresc să fie pregătiți pentru următorul exerciţiu financiar de la nivel european, în care programul Erasmus va beneficia de un buget mai mare, iar componenta virtuală şi digitală se anticipează că va fi semnificativă. „UVT se află, în acest fel, în trendul educației universitare europene, alături de partenerii din UNITA – Universitas Montium. Să ai acces la un curs organizat de Università degli studi di Torino (IT), Université de Pau et des Pays de l’Adour (FR), Université Savoie Mont Blanc (FR), Universidad de Zaragoza (ES) sau Universidade Beira Interior (PT) de la tine din ţară, să înveţi cu colegi şi cadre didactice din aceste universităţi, iar apoi efortul să îţi fie recunoscut și echivalat acasă, la UVT, reprezintă o şansă pe care ne-am străduit să o oferim studenţilor noştri, acum”, adaugă Marilen Pirtea.

În condițiile impactului pandemiei asupra mobilităţilor fizice de studii în străinătate, Alianţa UNITA vine cu o alternativă, printr-o ofertă de cursuri online pe care studenţii oricăreia dintre cele şase universităţi le pot accesa printr-o mobilitate virtuală. Astfel, studenții vor putea urma şi absolvi cursuri oferite în regim online de către instituţiile partenere, urmând ca acestea să le fie recunoscute şi echivalate ca parte a programului de studiu, după modelul deja cunoscut al mobilităţilor Erasmus+ în străinătate. Selecţia are loc în această perioadă, printr-un proces complet digitalizat, evaluarea fiind realizată la universităţile partenere. Recunoaşterea şi echivalarea ulterioară a cursurilor la UVT vor avea loc de asemenea online.