Ministrul Irineu Darău, la UPT: „Pentru o Românie competitivă, trebuie să consolidăm legătura dintre universități și mediul privat”

Universitatea Politehnica Timișoara a găzduit astăzi o întâlnire de lucru cu ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, dedicată consolidării legăturii dintre învățământul universitar, mediul antreprenorial și politicile publice necesare creșterii competitivității României.

În cadrul întâlnirii, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, Florin Drăgan, a evidențiat rolul istoric al universității în dezvoltarea economică a României. Totodată, a subliniata contribuția actuală a universității la susținerea ecosistemului antreprenorial, prin formare, cercetare, transfer de cunoaștere și proiecte finanțate din fonduri europene. În acest context, Florin Drăgan a menționat semnarea proiectului IPCEI, cel mai mare proiect accesat până în prezent de UPT.

În a doua parte a întâlnirii au intervenit reprezentanți ai mediului economic, care au prezentat teme esențiale pentru dezvoltarea mediului de afaceri: creșterea competitivității companiilor românești în context european, reducerea duratei procedurilor de autorizare pentru investiții, optimizarea costurilor cu energia, predictibilitatea fiscală, accelerarea digitalizării, accesul la fonduri europene și consolidarea sprijinului pentru cercetare-dezvoltare și start-up-uri, transmite UPT.

Ministrul Economiei Irineu Darău a anunțat că va continua consultările cu specialiști din domenii diverse, în vederea identificării barierelor care afectează inovarea și investițiile, precum și a formulării de măsuri integrate într-un plan de implementare.

„Mă bucur să fiu astăzi la Timișoara, unde colaborarea dintre mediul universitar, cel educațional și cel privat-antreprenorial este vizibil peste media națională. Este un model pe care îl apreciez și pe care îl încurajez. Dacă ne dorim o Românie competitivă, trebuie să consolidăm legătura dintre universități și mediul privat. În centrul acestei construcții trebuie să rămână capitalul uman: economia depinde de oameni bine pregătiți, capabili să intre, imediat după absolvire, în mediul antreprenorial și în companii. Discuția de astăzi mi-a oferit, pe de o parte, o perspectivă valoroasă asupra istoriei Universității Politehnica Timișoara, iar pe de altă parte, un dialog direct, la aceeași masă, cu reprezentanți ai universității și ai mediului de afaceri. Tocmai acest format este esențial, pentru că permite identificarea clară a dificultăților reale și a modificărilor legislative necesare pentru deblocarea inovării și creșterea capacității noastre de a face față concurenței europene și globale”, a declarat Irineu Darău.

Acesta afirmă că va susține consolidarea colaborării dintre mediul universitar și mediul privat, astfel încât acest mecanism dual să funcționeze eficient și predictibil.

Florin Drăgan, rectorul UPT, spune că întâlnirea a avut un caracter aplicat și constructiv, oferind cadrul necesar pentru prezentarea principalelor provocări întâmpinate atât în sfera antreprenoriatului universitar, cât și în relația de colaborare cu mediul economic. „Am invitat și reprezentanți ai câtorva companii partenere, din domenii diferite, pentru a oferi ministerului un feedback consistent, fundamentat pe realitățile din practică. Remarcăm deschiderea manifestată pentru preluarea propunerilor formulate și ne exprimăm încrederea că acestea se vor concretiza în rezultate măsurabile și în prevederi legislative care să sprijine, în mod direct, activitățile universității și ale partenerilor săi”, mai spune Florin Drăgan.

La întâlnirea cu ministrul Economiei au participat, din partea mediului local de afaceri, directorul general al Continental Anvelope România, Șerban Nicolescu, CEO Newpharma, Răzvan Vlasin, directorul general al Nokia România, Sabin Totorean, CTO Atos, Sergiu Novac, și un antreprenor și investitor activ în start-up-uri, Adrian Erimescu.

Din partea UPT, au mai participat, Liviu Cădariu-Brăiloiu, președintele Senatului UPT, și Florin Vilcea, director al Departamentului Finanțare Fonduri Europene din UPT.