Ministrul Culturii, la Timișoara, pentru a acorda premiul Sculptura Anului 2025

După 25 de ani de prezență neîntreruptă pe scena Timișoarei, Fundația Interart Triade își începe un nou ciclu de viață sub numele de Fundația Jecza. Acest pas important va fi marcat printr-o serie de evenimente intitulate Zilele Fundației Jecza, organizate în perioada 30-31 octombrie. Ministrul Culturii va fi prezent la Timișoara pentru a acorda premiul Sculptura Anului 2025.

Expoziții și decernări de premii vor marca începutul activității Fundației Jecza, sub noua identitate.

„Momentul la care ne referim ca schimbare a numelui Fundației Triade în Fundația Jecza nu este, de fapt, un „moment”, ci marchează capătul unei lungi tranziții spre o altă etapă, în care timp, oameni și context s-au tot schimbat. Înseamnă, de fapt, un schimb de ștafetă, pregătită să meargă mai sus, mai departe”, spun reprezentanții fundației.

Primul eveniment din seria Zilelor Fundației Jecza va avea loc joi, 30 octombrie, de la ora 15, în fața Shopping City Timișoara (Calea Șagului nr. 100), unde se va desfășura vernisajul expoziției artiștilor nominalizați la Premiul „Peter Jecza” pentru Sculptura anului, eveniment aflat la ediția a doua. Artiștii nominalizați în cadrul procesului de selecție ce vor expune lucrările lor în spațiul public pentru o perioadă de un an sunt, în ordinea voturilor juriului: Virgil Scripcaru, Marius Rițiu, Lucia Ghecu, Mihai Iepure-Gorski, Emanuel Matei, Ovidiu Toader, Florin Magda, Zoltan Kovacs, Ștefan Radu Crețu, Tudor Ciurescu și Ana-Suzana Ionescu.

Vineri, 31 octombrie, la ora 14, în Piața Unirii (colț cu strada Sergent Constantin Mușat) din Timișoara, se va face decernarea Premiului „Petru Jecza” pentru Sculptura anului ediția 2025 și expunerea lucrării câștigătoare. Lucrarea ce a întrunit votul juriului se numește Together și aparține artistului Vlad Nancă. Ministrul Culturii, Demeter Andras, va fi cel care va înmâna acest premiu artistului, marcând importanța evenimentului alături de alte oficialități, susținători ai proiectului, membri ai juriului, artiști etc.

Decernarea premiului care poartă numele sculptorului Peter Jecza, membru fondator al Fundației Triade, este un omagiu adus contribuției sale semnificative la sculptura românească contemporană. Juriul care a desemnat lucrarea câștigătoare pentru Sculptura anului – ediția 2025 a fost format din specialiști din domeniul sculpturii și al artelor vizuale: Celia Ghyka, arhitect, Andrei Petru Jecza, director executiv Fundația Triade, Ana-Maria Mihăescu, președinta Asociației Castel Salbek, Aurelia Mocanu, critic de artă, Ciprian Mureșan, artist vizual, Bogdan Rața, sculptor, Maria Rus-Bojan, critic de artă și curator.

Premiul Peter Jecza pentru Sculptura anului este o inițiativă a Fundației Triade și UniCredit Bank, având ca parteneri Nepi Rockcastle, Shopping City Timișoara, Asociația Castel Salbek.

Fundația Jecza va continua demersurile Fundației Interart Triade, fondată în anul 2000, cu scopul de a promova arta contemporană și de a facilita dialogul dintre artiști și public. În noua sa structură, Fundația Jecza își va amplifica interesul pentru dinamica culturală a orașului, valorizând bogata experiență acumulată anterior, centrată pe interesul față de devenirea sculpturii și a limitelor sale.