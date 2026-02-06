Ministrul Culturii, întâlnire cu angajaţii Operei Române din Timișoara

Ministrul Culturii, Demeter András István, a avut astăzi o întâlnire cu colectivul Operei Naționale Române din Timișoara. Reprezentanţii Operei spun că aceasta este prima ocazie, după mai bine de 20 de ani, în care un ministru al Culturii a dialogat direct cu angajaţii.

În timpul întâlnirii, angajații instituției au avut oportunitatea de a purta un dialog deschis cu ministrul Demeter András István pe diverse teme de interes pentru activitatea instituției.

Potrivit unui comunicat al Operei din Timişoara, ministrul Culturii a oferit clarificări privind documentul recent lansat referitor la instrucțiunile pentru organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru funcțiile de execuție din instituțiile publice de spectacole și concerte: „Acesta a subliniat faptul că documentul a fost elaborat la solicitarea Curții de Conturi, are caracter perfectibil și urmează să fie implementat sub forma unui proiect-pilot, în vederea evaluării aplicabilității sale în practică”.

Referitor la pachetul de măsuri privind reducerea cheltuielilor de personal, ministrul a precizat că a depus un amendament prin care a solicitat exceptarea sectorului cultural de la aceste reduceri.

În ceea ce privește situația de la conducerea Operei timișorene, în urma încetării, prin acordul părților, a contractului de management al baritonului Cristian Rudic, ministrul Demeter András István a dat asigurări că va numi un manager interimar până în 15 februarie, după ce va analiza atent situația. Astăzi, că ministrul Culturii a aprobat încetarea, prin acordul părților, a contractului de management al baritonului Cristian Rudic, la solicitarea sa.

Aceasta, spun reprezentanţii instituţiei, este prima ocazie, după mai bine de 20 de ani, în care un ministru al Culturii a dialogat direct cu angajații Operei Române din Timișoara.