MINA deschide o locație permanentă la Timișoara

MINA, Museum of Immersive New Art, anunță deschiderea unei noi locații permanente, la Timișoara, marcând un moment important în evoluția brandului: MINA devine astfel cel mai extins lanț privat de muzee din România şi cel mai extins lanț privat de muzee din Europa Centrala si de Sud-Est, cu cinci locații permanente în două țări.

După București, Cluj-Napoca, Iași și Sofia (Bulgaria), Timișoara se alătură rețelei MINA, consolidând dezvoltarea primului brand cultural românesc care a construit un model replicabil de muzeu contemporan.

MINA este primul brand cultural din România care operează un lanț de muzee permanente dedicate artei imersive, dezvoltând un concept care îmbină arta digitală, tehnologia și noile forme de storytelling vizual într-un format accesibil publicului larg.

MINA Timișoara se va deschide oficial pentru public pe 3 aprilie, în Parcare UBC 0, Iulius Town Timișoara, și este prezentat de ING Bank România. Noua locație va găzdui o selecție de producții emblematice din portofoliul muzeului, adresate tuturor vârstelor. Programul va fi structurat în două intervale distincte.

Interval 1 – Arta Modernă

Matisse: The Immersive Show – La Blouse Roumaine – omagiu adus iei românești și alte 100 de lucrări semnate Henri Matisse, o producție originală realizată de MINA Creative Studio. Construit în şapte acte artistice, spectacolul aduce la viață lucrări precum Atelierul roșu, La Danse sau Melcul, prin proiecții de mari dimensiuni și coloană sonoră originală.

Monet: The Immersive Show – o incursiune în universul impresionist al lui Claude Monet, cu peste 160 de lucrări prezentate într-un format imersiv structurat în 11 capitole tematice, de la Impresie, Răsărit de soare la celebra serie Nymphéas.

Interval 2 – Educație și civilizații

Dinozaurii – O călătorie imersivă în lumea preistorică – peste 30 de specii prind viață prin proiecții 360°, într-un show structurat în patru capitole care combină informația educațională cu experiența vizuală. Aceasta este prima producție din portofoliul MINA licențiată la nivel internațional.

Egiptul Antic – Sub Privirile Zeilor – o experiență vizuală și sonoră care explorează mitologia și simbolurile uneia dintre cele mai fascinante civilizații ale lumii. Spectacolul este narat de Amalia Enache și aduce trecutul într-un format contemporan.

MINA Timișoara va fi deschis de miercuri până duminică, după cum urmează: miercuri – vineri, între orele 11 şi 20, iar sâmbăta şi duminica, între orele 10 şi 21.

Biletele sunt disponibile pe www.minamuseum.com.

Parteneri principali în organizarea evenimentului sunt: ING Bank România şi Kaufland România, iar parteneri secundari: Iulius Mall, Epson şi Daikin.