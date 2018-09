Migraţia, în dezbatere la Universitatea de Vest din Timişoara

Universitatea de Vest din Timişoara găzduieşte cea de-a doua conferinţă organizată de The Romanian Network for Migration Studies, pe tema migraţiei. “Fenomen de actualitate, dar la fel de vechi precum însăşi omenirea, migraţia a reprezentat în diferite momente din istorie şi în diverse locuri o constantă devenită normalitate”, spun organizatorii.

“În ultimele decenii, ţările din Europa Centrală şi de Est au fost deosebit de afectate de migraţie. Istoria recentă a acestor ţări a trecut prin diferite etape, de la surse de emigrare în masă, în unele situaţii, la cazuri de întoarcere, de tranzit şi de imigrare. Aceste evoluţii rapide şi complexe dezvăluie ţările din Europa Centrală şi de Est ca fiind noi site-uri de cercetare strategică, unde problemele critice legate de migraţie pot fi din nou puse în discuţie. Scopul conferinţei, în acest context, este de a explora acest statut actual şi evoluţiile migratoare în perspectivă comparative”, spun organizatorii conferinţei.

Potrivit acestora, au răspuns invitaţiei de a participa la eveniment numeroşi cercetători, studenţi şi practicieni care lucrează în domeniul migraţiei şi al integrării sociale, atât din ţară, cât şi din străinătate.

Evenimentul se va desfăşura în zilele de 11 şi 12 septembrie, la Universitatea de Vest din Timişoara. Pe parcursul celor două zile ale conferinţei vor fi prezentate articole pe teme precum migraţie şi schimbare socială, migraţie şi dezvoltare, diaspora şi remitenţe, migraţie şi transnaţionalism în state din Europa Centrală şi de Est, migraţie şi familie, politici de migraţie şi practici instituţionale în noile state de destinaţie, revenire şi circularitate în migraţia din Europa de Est, imigrare şi integrarea imigranţilor în „Noua Europă”, relaţia dintre migraţia internă şi externă, surse de date şi utilizarea acestora în studiul migraţiei, migraţie şi pieţe ale muncii în state în curs de dezvoltare, refugiaţi în Europa Centrală şi de Est.

Cea de-a doua Conferinţă anuală RoMig (Romanian Network for Migration Studies), „From source to destination: new challenges of migration in Central and Eastern Europe”, este organizată la Timişoara de Facultatea de Sociologie şi Psihologie împreună cu Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi East European Center for Research in Economics and Business, din cadrul UVT.