Microbuz folosit pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public, confiscat la Timișoara

Poliţia Locală Timişoara a prins în flagrant, în zona Kuncz, un bărbat care descărca dintr-un microbuz deșeuri pe domeniul public. Maşina a fost confiscată.

Reprezentanți ai Biroului de salubrizare al Primăriei Timișoara și ai Poliției Locale s-au deplasat, în după-amiaza de 22 aprilie, pe teren în zonele în care se formează frecvent rampe ilegale de deșeuri. Aceștia au prins în flagrant, în zona Kuncz, un bărbat care descărca dintr-un microbuz deșeuri pe domeniul public. A fost alertată Garda de Mediu, care a sosit la fața locului pentru lua măsurile legale, respectiv amendă și confiscarea mașinii, vehiculul fiind ridicat de la fața locului.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, salută acțiunea și îi avertizează pe cei care vor continua să arunce ilegal deșeuri pe domeniul public că vor plăti scump pentru acțiunile lor.

„Primăria Timișoara plătește milioane de lei pe an pentru ridicarea acestor rampe ilegale de gunoi. Cu acești bani am putea construi creșe sau grădinițe, am putea repara școli. Din zona Kuncz, în ultima lună și jumătate am ridicat peste 800 de tone de gunoaie. Întreaga operațiune ne-a costat peste 300.000 de lei. De asemenea, avertizam la începutul acestei săptămâni că această administrație va avea toleranță zero față de cei care nu respectă spațiul public”, mai spune Dominic Fritz.