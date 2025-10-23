Măsuri pentru optimizarea aparatului administrativ, la Primăria Timişoara

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că va continua procesul de optimizare a aparatului administrativ pentru reducerea costurilor, creșterea eficienței și adaptarea la nevoile timișorenilor, fără a afecta calitatea serviciilor.

O recentă analiză internă, transmite Municipalitatea, arată că Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar nu a elaborat și nu a implementat proiecte majore în domeniile pentru care a fost înființată. Totodată, analiza a evidențiat multiple deficiențe – de la implicare redusă, neasumarea responsabilităților și termene depășite.

În aceste condiții, începând cu 1 octombrie, administrarea bazelor sportive a fost transferată împreună cu personalul la Sport Club Municipal Timișoara. În urma transferurilor de atribuții și personal, spun oficialii Primăriei, Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar a rămas cu un număr insuficient de posturi (24) pentru existența unei direcții generale și fără obiect de activitate. Pe de altă, parte resursele bugetare aprobate, îi permit continuarea activității maxim o lună. Ca urmare, este propus un proiect de hotărâre privind desființarea Direcției Generale Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar.

Primăria Municipiului Timișoara reaminteşte că a adoptat un pachet mai amplu de măsuri de reformă și echilibru bugetare, care a inclus, printre altele, reorganizarea aparatului de specialitate. Totodată, o parte dintre posturile vacante au fost transformate prin scăderea gradului profesional, măsură menită să reducă cheltuielile publice și să creeze oportunități pentru tinerii profesioniști care își doresc o carieră în administrația publică locală. În plus, pachetul a inclus desființarea Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive, care nu a avut rezultate.

Proiectul de hotărâre privind desființarea Direcției Generale Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar poate fi consultat la acest link.