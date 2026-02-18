Mario Draghi, invitat la Timișoara

Într-o eră marcată de expansiunea accelerată a inteligenței artificiale, Universitatea Politehnica Timișoara propune un manifest pentru viitor: Tech Talks by UPT 2026, evenimentul universitar de referință din România, dedicat transferului de cunoaștere către publicul larg. La eveniment este invitat şi Mario Draghi, fost prim-ministru al Italiei, fost președinte al Băncii Centrale Europene, care se va afla pentru prima dată în Europa de Est.

Tema ediției din 2026 a Tech Talks by UPT, „Irreplaceable. The future needs humans.”, răspunde unei întrebări esențiale: ce rămâne ireductibil uman într-o lume a algoritmilor predictivi? Tech Talks by UPT deschide un cadru de reflecție publică despre creativitate, discernământ, empatie și responsabilitate – repere fără de care progresul tehnologic nu poate genera progres social.

„Există momente în parcursul unei universități când misiunea noastră depășește amfiteatrul. Trebuie să ne întrebăm nu doar ce tehnologii predăm, ci pentru ce fel de lume ne pregătim studenții. Pentru UPT, Tech Talks este un exercițiu de responsabilitate etică și rigoare intelectuală”, declară Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Momentul central al ediției 2026 este dialogul public dintre Mario Draghi și jurnalistul Richard Quest. Într-un context în care competitivitatea europeană depinde de integrarea inteligentă a tehnologiei în țesutul social, dialogul Draghi – Quest va aduce în prim-plan teme precum leadership-ul responsabil, echilibrul dintre inovare și coeziune și rolul viziunii umane în ghidarea transformării tehnologice, spun organizatorii evenimentului.

Tech Talks by UPT 2026 va reuni vorbitori care redesenează granițele dintre posibil, util și etic:

Dr. Mario Draghi – Human-centered economy: fost prim-ministru al Italiei, fost președinte al Băncii Centrale Europene, autor al „Raportului Draghi”, va analiza cum poate fi revitalizată competitivitatea europeană, menținând echilibrul dintre inovare și responsabilitate socială;

Pascal Bornet – AI & Human value: expert global în AI, autorul cărții Irreplaceable, va explora colaborarea dintre om și mașină pentru amplificarea empatiei și judecății umane;

Nikki Greenberg – Human-centered cities: futuristă, va discuta despre orașe și spații urbane concepute pentru comunitate, nu doar pentru eficiență digitală;

Dr. Carmen Simon – Human memory: specialistă în neuroștiințe și alumna UPT, va explica mecanismele atenției și memoriei într-o societate saturată de informație;

Jos Dirkx – Human-centered AI: inclusă în „Top 100 Women in AI”, va aborda etica dezvoltării tehnologice în serviciul echității;

Matt Hudson – Mind-body human potential: cercetător al performanței, va vorbi despre reziliența mentală și potențialul uman într-un context de presiune și alienare digitală.

Evenimentul va avea loc în 15 mai. Biletele vor fi disponibile în curând, anunţă UPT.