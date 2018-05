Marilena Brânda, organizatorul Festivalului Internațional de Zmeie de la Timișoara: „A înălța un zmeu este un fel de a zbura stând cu picioarele pe pământ”

Când a trebuit să editeze și să lanseze o carte despre zmeie, întâi a vrut doar să o vadă cumva zburând la propriu, apoi a ajuns să pună laolaltă literatura cu zmeiele și să organizeze un Festival Internațional de Zmeie. După ce a avut prilejul să înalțe ea însăși unul, la Fanoe, o „Mecca a zmeielor”, și-a zis că va „trage toate sforile” pentru ca Timișoara să aibă un festival frumos, care să dea culoare orașului. Și-l are. Zilele viitoare, aici va avea loc a doua ediție a Festivalului Internațional de Zmeie, la care invitat de onoare este scriitorul rus Mihail Șișkin.

Marilena Brânda, directorul Editurii Universității de Vest din Timișoara, care organizează acest eveniment plin de culoare, oferă detalii din „culisele” festivalului și explică modul în care zmeul poate deveni mediatorul cultural perfect.

„Mai întâi s-a născut ideea unei cărți-zmeu”

Ne vom bucura, la Timișoara, peste câteva zile, de o nouă ediție a Festivalului Internaţional de Zmeie, al cărui organizator ești. Cum ți-a venit ideea unui asemenea eveniment?

Totul a pornit anul trecut, de la un dialog cu Șerban Foarță, care îmi spunea că are un volum de poeme dedicate zmeilor și zmeielor – veți vedea dacă citiți Scripta volant. O enciclopedie a zmeielor. M-am gândit cum să publicăm cartea și să o și lansăm. Mai întâi s-a născut ideea unei cărți-zmeu, după aceea m-am gândit să implic în lansare niște zmeie adevărate. Ținând foarte mult la Șerban Foarță, care anul trecut a împlinit 75 de ani, m-am gândit să fac cartea asta să zboare la propriu. Apoi am tot „brodat” până când am pus laolaltă zmeiele de-adevăratelea cu literatura, cu arta și a ieșit acest concept care, la ediția de anul acesta, a doua, se conturează foarte frumos. Veți vedea asta prin toate evenimentele Festivalului Internațional de Zmeie care începe săptămâna viitoare la Timișoara.

Deci, Șerban Foarță a fost cauza primă a acestui festival. Până atunci, pentru mine, zmeul era doar un romb de hârtie legat cu o sfoară care îl ducea în sus. Dar lucrurile sunt mult mai complexe și mult, mult mai frumoase.

„Când am înălțat un zmeu pe plaja de la Fanoe, am știut că voi «trage toate sforile» să avem un festival frumos și bine închegat la Timișoara”

Ai înălțat și tu un zmeu, la festival, anul trecut?

Da. Și pot să-ți spun că, după ce înalți un zmeu și te uiți spre cer, vrei să înalți mult mai multe. Nu este, însă, ușor. Anul trecut am avut un proiect în care am construit zmeie de artă și le-am înălțat. Au fost ateliere de creație, realizate cu profesori din Timișoara, cu elevi și studenți ai Facultății de Arte din Timișoara. E nevoie de o tehnică anume și de un pic de vânt.

Când îl ridici și-l vezi zburând, ești fericit în primul rând că ai reușit, în al doilea rând că vezi pe cer un ceva care zboară din mâna ta. E fascinant zborul. A înălța un zmeu este un fel de a zbura stând cu picioarele pe pământ.

Anul trecut, m-am dus la „Mecca zmeielor”, care este o insulă din Danemarca, Fanoe. Acolo, la mijlocul lui iunie se întâlnesc mai mult de 5000 de creatori și înălțători de zmeie din întreaga lume. Timp de două-trei săptămâni își arată unii altora zmeiele, noile creații, concepte. Este o atmosferă extraordinară. Când am avut prilejul de a înălța un zmeu pe plaja de la Fanoe, am știut că voi „trage toate sforile” din lume (râde) să avem un festival frumos și bine închegat la Timișoara, un eveniment cultural care să dea viață și culoare orașului.

„Zmeul este mediatorul cultural perfect”

Care vor fi zmeiele vedetă ale acestei ediţii?

Eu zic că toate laolaltă, pictând cerul Timișoarei. Vin profesioniști, experimentați în acest domeniu din Marea Britanie, din SUA, din Germania, din Elveția. Pentru mine toți sunt importanți.

Ca să amintesc câțiva, Wolfgang Schimmelpfennig e unul dintre ei; m-a ajutat enorm în organizarea festivalului, înlesnindu-mi contactele cu lumea aceasta a înălțătorilor și creatorilor de zmeie. De asemenea, m-au ajutat mult Scott Skinner, președintele Fundației Mondiale de Zmeie, care vine din SUA, și Steve Brockett, din Marea Britanie, care este un extraordinar creator și artist plastic. Zmeiele sale de artă sunt o încântare.

Care sunt momentele importante ale festivalului?

Festivalul se desfășoară pe mai multe paliere. Pe de o parte, am insistat să avem workshop-uri de construcție, dar și de familiarizare cu acest concept de zmeu, care nouă, în partea asta de lume, nu ne e la îndemână și despre care nu știm foarte multe. Workshop-urile vor avea loc în școli din Timișoara, cu traineri specializați din Marea Britanie și Elveția. Din 29 până în 31 mai vor merge la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Școala Generală nr. 16, Colegiul Național de Artă „Ion Vidu” și la Școala Waldorf, cu aceste ateliere de creație de zmeie, cu propriile noastre kit-uri, dar și cu o poveste despre cum vântul ne ajută sau nu să înălțăm zmeie. Familia Gamble, din Marea Britanie, de exemplu, are un workshop despre experimente cu vânt. Se anunță foarte interesante și sper ca de aceste experimente și experiențe să se bucure cât mai mulți.

Pe de altă parte, vor fi expuse 53 de zmeie de artă, pictate de mari artiști (50 români, doi maghiari și unul japonez), pe care le datorăm Fundației Herczeg și lui Andrei Herczeg care a facilitat comunicarea cu ei și organizarea unei expoziții extraordinare de zmeie de artă. Vernisajul acesteia va avea loc în 31 mai, de la ora 19, în holul Universității de Vest.

Avem și un atelier creativ numit Arta în zbor, pe care mi l-a propus artistul vizual Livia Mateiaș, de la Artouching. Totul a început când m-a întrebat dacă îi pot da un zmeu pentru a fi pictat de oameni aflați în Penitenciarul Timișoara. Am găsit un zmeu făcut de membrii Clubului de Kiting din Timișoara, pe care l-am creat anul trecut, care a fost pictat de 11 deținuți – nu o să spun acum ce au pictat, păstrez surpriza – și care va fi înălțat în 1 iunie, între orele 12 și 14, de doi deținuți. Titlul acestui moment este Zbor pentru vise și îi aparține tot Liviei Mateiaș. Mi-a plăcut mult ideea că ridici un zmeu atunci când nu ești cu totul liber, ideea aceea de One Sky, One World – Un cer, o lume, când poți ridica un zmeu spre cer, acolo unde nu sunt granițe.

Confecţionarea unui zmeu este la limita dintre ştiinţă şi artă. Dar literatura unde îşi găseşte locul în această ecuaţie? Sau, altfel spus, cum poate fi un zmeu mediator cultural?

Aș spune că este mediatorul cultural perfect, pentru că deschide actul cultural spre noi audiențe. Cineva care doar citește literatură poate nu ar merge altfel la o expoziție de zmeie de artă, dar la un festival de acest gen iubitorul de literatură iese de la o conferință susținută de un mare scriitor și dă într-un hol plin de zmeie de artă – cum se va întâmpla la Timișoara. Nu se poate să nu-l bucure asta.

Anul acesta estimez că audiența festivalului va ajunge la 20.000 de oameni, care vor merge spre Aerodromul Aviației Utilitare „Cioca” (de pe Calea Torontalului, km 3 – n.r.) , unde vor fi înălțate zmeiele. Gândește-te că, dacă reușești să transmiți acestui public un concept cultural care are în el artă, literatură, la care se adaugă divertismentul, știința zborului, a aerodinanimicii, cât de multe sunt în artefactul zmeu! La Aerodrom vor fi și ateliere de scriere și lectură creative, vor fi ateliere de pictură și construcție de zmeie. Toate acestea deschid și diversifică publicul. Poate că parte dintre aceștia vor merge, după festival, într-o librărie să-l cumpere pe Șișkin, poate că o parte dintre ei vor merge apoi la mai multe expoziții de artă.

Una dintre marile provocări este această deschidere și lărgire a audienței actului cultural. Toți ne pregătim pentru Timișoara Capitală Culturală Europeană, în 2021. Toți ne dorim un oraș viu. Festivalul Internațional de Zmeie își propune să stârnească apetitul pentru zmeie, pentru carte, pentru artă, pentru actul cultural.

Aminteai de Timișoara Capitală Culturală Europeană, în 2021, la care un astfel de eveniment poate contribui semnificativ. Ediția de anul trecut a festivalului a avut ecouri foarte bune. Ați fost cooptați în vreun proiect de Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană?

Am avut un dialog cu doamna Simona Neumann, în timpul pregătirilor. I-a plăcut ideea. Dar anul ăsta, se pare, nu suntem cooptați. Poate, la anul. Sper să convingem că este un proiect care merită, care lărgește audiența și care ne bucură pe toți. Sper ca și anul acesta toate zmeiele vor zbura, că vremea va fi bună, vântul favorabil, oamenii veseli, deschiși spre experiențe culturale.

„Mihail Șișkin va înălța și el un zmeu”

Anul trecut, reprezentant al literaturii la acest festival a fost poetul Şerban Foarţă, un iubitor de zmeie şi autor al volumului Scripa volant – o enciclopedie a zmeielor, despre care mi-ai spus acum că a fost cauza primă. Anul acesta, invitatul de onoare este scriitorul rus Mihail Şişkin. De ce Mihal Şişkin?

În vara anului trecut, când s-a încheiat prima ediție a festivalului, am știut că tare mi-aș dori ca festivalul să continue, să fie de la an la an mai divers, mai „rotund”. În clipa aceea citeam Scrisorarul lui Mihail Șișkin. La pagina 93 există un text în care Sonia, o fetiță, își înalță un zmeu care se oprește în liniile de înaltă tensiune și pe care îl vede și îl salută în fiecare dimineață, când trece cu tatăl său pe acolo. Ăsta a fost momentul în care mi-am propus ca la ediția următoare să-l invităm pe Mihail Șișkin la Timișoara.

În 31 mai, de la ora 17, acesta va susține, în Aula Universității de Vest, o conferință moderată de Cristian Pătrășconiu și tradusă de doamna Antoaneta Olteanu, care e traducătoarea cărților lui în limba română. E un eveniment pe care îl așteptăm cum multă emoție, cu multă nerăbdare.

Va înălța și Mihail Șișkin un zmeu, la Timișoara?

Desigur. Mihail Șișkin vine la Timișoara împreună cu soția și fiul său și sigur că-și vor înălța zmeiele pe aerodrom. Va fi printre timișoreni și va sta de vorbă cu ei pe toată perioada festivalului.

Interviu publicat și în Puterea a Cincea.