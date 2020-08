Marilen Pirtea, rectorul UVT: „Golăneala, nu trebuie să fie parte a atitudinii si limbajului dascălilor”

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea, a reacţionat după ce potrivit unei televiziuni naţionale, fostul ministru al Educaţiei, Mircea Miclea, i-a adus o serie de invective preşedintelui Klau Iohannis. „Golăneala, nu trebuie să fie parte a atitudinii si limbajului dascălilor”, spune Marilen Pirtea. Mircea Miclea spune că informaţiile au fost scoase din context.

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, spune că a citit cu stupefacție reacția impulsivă și apelativele jignitoare la adresa șefului statului venite din partea profesorului Mircea Miclea, fost ministru al Educaţiei, în prezent profesor la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

„Nu cred că există vreun adversar politic de bună-credință care să nu recunoască că actualul președinte a stat mereu departe de acel limbaj trivial care este sub demnitatea oricărui profesor. Băiețeala ori, dacă doriți, golăneala, nu trebuie să fie parte a atitudinii si limbajului dascălilor. Românii sunt saturați de comportamente pernicioase, întâlnite la diferite niveluri sociale. E de dorit și așteptat ca mediul academic, indiferent de opiniile fiecăruia dintre noi, să ofere un exemplu de comunicare bazată pe respect, pornind de la obligația ca prin rolul nostru să salvăm și să promovăm instituția decenței și a respectului. Cheile de înțelegere pe care le așteptată societatea de la noi nu pot fi reduse la atitudini suburbane, căci riscăm să ne descalificăm ca oameni chemați să formăm caractere”, transmite Marilen Pirtea.

Potrivit acestuia, discuțiile libere, critice, schimbul constructiv de platforme din zona academică ar putea să se bazeze pe principiul „gentlemen’s agreement”: „Etica nu este monopolul nimănui și cred că este salutar pentru țară ca măcar instituția academică să își protejeze demnitatea. Nimeni nu deține adevărul absolut.”

Romaniatv.net menţiona într-un articol că „Mircea Miclea desfiinţează regulile sanitare pentru şcoli: «M-au oripilat. Basculează responsabilitatea pe părinţi. Iohannis e un idiot»”, menţionând că fostul ministru al Educației a acordat mai multe declarații “într-un interviu acordat în exclusivitate pentru RomaniaTv.net”.

Mircea Miclea dezminte declarațiile care i-au fost atribuite de RomâniaTv şi susţine, într-o declaraţie pentrz EduPedu.ro, că nu a dat niciodată un interviu în exclusivitate la România Tv şi afirmă că „«Interviul» este o însăilare de înregistrări on the record și off the record pe care probabil le-au găsit pe internet și care au fost scoase din context. Regret că s-a ajuns la o astfel de interpretare.”