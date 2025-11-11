Marilen Pirtea: „Învățământul superior trebuie să formeze nu numai lucrători, ci și cetățeni informați, lideri etici”

Într-un articol publicat luna trecută în revista bianuală IAU Horizons rectorul Universității de Vest din Timișoar, profesorin universitar Marilen Gabriel Pirtea, atrage atenţia asupra necesităţii reconfigurării încrederii în învățământul superior din perspectiva dimensiunilor, provocărilor şi căilor de urmat.

Publicație-fanion a celei mai vechi și prestigioase asociații privind internaționalizarea universităților, International Association of Universities, revista IAU Horizons are în fiecare număr are un subiect special – În prim-plan –, pus în dezbatere în întreaga comunitate internațională, fiind selectate abordările cele mai valoroase.

Pentru acest număr revista a investigat tema de dramatică actualitate privind dimensiunile încrederii în învățământul superior. Astfel, abordările contributorilor au prefațat totodată conferința aniversară de la Universitatea din Rwanda – IAU 75, desfășurată la rându-i sub egida Construirea încrederii în învățământul superior.

În cadrul articolului intitulat „Reconfigurarea încrederii în învățământul superior: dimensiuni, provocări, perspective/căi de urmat”, rectorul UVT realizează o analiză succintă despre modul în care își demonstrează universitatea angajamentul față de serviciul public:

„Învățământul superior trebuie să se reorienteze către scopul său civic: să formeze nu numai lucrători, ci și cetățeni informați, lideri etici și comunități reziliente. O universitate care își demonstrează angajamentul față de serviciul public va câștiga încrederea publicului. Asigurarea accesului echitabil la educație este un alt element al consolidării încrederii în universități. Extinderea accesului la învățământul superior, asigurarea accesibilității și abordarea inegalităților structurale sunt esențiale pentru restabilirea încrederii. Acest lucru include nu numai admiterea și ajutorul financiar, ci și crearea de campusuri incluzive în care toți studenții să se simtă integrați. Creșterea transparenței și a responsabilității este un alt aspect, având în vedere că încrederea de astăzi necesită vizibilitate.

Universitățile ar trebui să adopte standarde clare de guvernanță, de conduită etică și de responsabilitate fiscală. Comunicarea sinceră nu numai a rezultatelor pozitive, ci și a proceselor, eșecurilor și îmbunătățirilor poate spori considerabil încrederea. Promovarea diversității intelectuale este esențială în lumea complexă în care trăim. Cultura cercetării critice trebuie protejată și extinsă. Încurajarea dezbaterilor, adoptarea de perspective multiple și rezistența la rigiditatea ideologică vor consolida angajamentul universităților în căutarea adevărului, mai presus de conformitate. Un truism al sistemului educațional, investiția continuă în calitatea predării este, de asemenea, o piatră de temelie a încrederii în sistemul de învățământ universitar. Studenții judecă adesea universitățile nu după clasamentele de cercetare, ci după experiența lor zilnică în sala de clasă. Sprijinirea excelenței în predare, mentorat și învățare personalizată ajută la construirea încrederii interpersonale și epistemice. În cele din urmă, parteneriatele cu comunitățile locale, organizațiile civice și industriile ajută universitățile să rămână relevante și receptive. Învățarea prin serviciu, știința cetățenească și programele de sensibilizare ajută la reducerea decalajului dintre campus și societate.”

Rectorul UVT conchide: „Într-o perioadă de incertitudine globală, încrederea în învățământul superior trebuie recâștigată – din nou și din nou, zi de zi – prin eforturi susținute în domeniul culturii instituționale, guvernanței, pedagogiei și angajamentului civic, care să conducă la practici transparente, valori incluzive și contribuții tangibile la binele comun”.

Cea mai veche asociație privind internaționalizarea universităților, International Association of Universities a fost înființată în 1950, sub auspiciile UNESCO, al cărei partener asociat este în prezent, având totodată statutul de participantă la Consiliul Europei și de consultant special al Consiliului Economic și Special al ONU.

Vocea globală cea mai influentă a învățământului superior azi, IAU (cu aproximativ 600 de membri din peste 120 de țări) coordonează și promovează dezvoltarea politicilor și practicilor în domeniul învățământului superior ce respectă perspective variate, promovează responsabilitatea socială și contribuie la dezvoltarea unui viitor durabil. Totodată, prin promovarea și consolidarea capacității învățământului superior de a conecta popoare diverse, de a genera și disemina noi cunoștințe, de a crea perspective și de a găsi soluții durabile la provocările locale și globale, IAU își propune să contribuie la pace și la dezvoltarea umană.