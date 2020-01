Marian Vasile cataloghează acuzaţiile aduse de unii membri Plus ca pe o încercare de calomniere a sa

Într-o scrisoare deschisă semnată „Ghizela Neaga”, de la Plus Timiş, se exprimă nemulţumirea faţă de cooptarea în partid a fostului liberal Marian Constantin Vasile şi faţă de candidatura acestuia la Primăria Timişoara. Marian Vasile cataloghează acuzaţiile ca pe o încercare de calomniere a sa şi spune că scrisoarea a fost trimisă de pe adresa de mail a unei persoane decedate.

Ghizela Neaga susţine, în scrisoarea deschisă, că o candidatură a lui Marian Constantin Vasile (foto) ar fi fost acceptată de Plus Timiş încă din faza în care acesta nu era membru de partid.

„Cine este cu adevărat Marian Constantin Vasile Este cumva asimilat cumva calului troian din legendele Greciei antice? De ce a uitat să ne povestească puțin și despre activitatea de mare antreprenor abonat la contractele cu statul?”, se întrreabă în scrisoarea deschisă Ghizela Neaga.

Pe de altă parte, aceasta susţine că demisia lui Cătălin Sipoș, fost preşedinte al Plus Timiş – despre care oficialii filialei judeţene a partidului au declarat că nu are legătură cu Marian Vasile – s-ar fi făcut în urma unui şantaj la adresa lui. În plus, Ghizela Neaga vorbeşte despre o destabilizare a organizației Plus Timiș şi sugerează că, „probabil, a existat o înțelegere prealabilă ca trecerea din PNL în Plus să se facă doar dacă Marian Constantin Vasile primește ceva, acesta încercând manevra și la USR, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare.”

Marian Vasile declară că „așa-zisa scrisoare deschisă” trimisă astăzi presei cu privire la persoana lui reprezintă doar o tentativă de calomniere care nu are în realitate niciun fundament, fiind trimisă de pe adresa unei persoane decedate: „Acest document a fost trimis de pe adresa de email a unei persoane decedate, făcând referire la aspecte care pot fi demontate foarte ușor de către orice persoană de bună credință”.

Marian Vasile mai spune că face o singură exemplificare în acest sens și anume referirea la „afacerile principale” pe care, este acuzat, le-a desfășurat cu Statul Român: „Toate declarațiile mele de avere și interes sunt publice, cu respectarea – sub semnătură – a Codului Penal, astfel că se poate constata că nu am avut niciodată niciun contract de afaceri pe bani publici.”

„Este vădit faptul că am deranjat mulți politicieni prin publicarea viziunii proprii de dezvoltare a Timișoarei în luna decembrie, prin depunerea candidaturii interne în partidul Plus pentru poziția de primar al Timișoarei (în curs de desfășurare, inclusiv în ceea ce mă privește) și mai ales pentru că sunt un om neșantajabil, cu experiență practică și doctorală în administrația publică”, adaugă Marian Vasile.