„Marea dictare”, o sărbătoare a limbii române

Primăria Timișoara lansează Marea dictare, un concurs inspirat de modelul parizian La Grande Dictée des Champs Élysées, care celebrează frumusețea limbii române.

Timişorenii sunt invitaţi să își testeze cunoștințele de limba românăn – scris de mână, pe foaie, fără autocorect – la Marea dictare, un concurs inedit, organizat de Primăria Municipiului Timișoara și Casa de Cultură, care va avea loc sâmbătă, 21 septembrie, în Piața Libertății.

Potrivit Municialităţii, evenimentul marchează într-un mod special Ziua Limbii Române, celebrată la 31 august, și își propune să readucă în prim-plan frumusețea limbii române scrise corect, într-o epocă dominată de tastaturi și ecrane.

„Este un proiect prin care Timișoara celebrează limba română și pe toți cei care înțeleg că regulile gramaticale nu sunt un moft. Îi invităm pe cei care iubesc limba română să redescopere bucuria scrisului de mână și respectul pentru cuvântul rostit și scris corect”, declară primarul Dominic Fritz.

Inspirat de celebrul proiect parizian „La Grande Dictée des Champs Élysées”, al scriitorului și criticului literar Bernard Pivot, evenimentul din Timișoara aduce în România un format cultural de succes.

La Timișoara, participanții – copii, tineri, părinți și bunici – vor scrie sub dictarea unor invitați de onoare: actorii Medeea Marinescu, Bogdan Spiridon și Matei Chioariu. Organizatorii vor asigura foi și instrumente de scris pentru toți concurenții.

Premiul I este în valoare de 3000 de lei, Premiul II – 2000 lei, iar Premiul III – 1000 lei.

Înscrierile se desfășoară în perioada 5-16 septembrie pe site-ul Casei de Cultură a Municipiuluin Timişoara, unde este disponibil și regulamentul concursului.

https://www.casadeculturatm.ro/eveniment/marea-dictare-urbana/