„Mad(e) in Romania”, un proiect cultural construit în jurul energiei acumulate în proteste, lansat la Timişoara

Artă și politică. Artă și protest. Artă și mesaj. Artă cu dublu sens.Timișoara va fi gazda unui proiect-manifest construit în jurul energiei protestelor sociale și politice.

Timp de o lună, 28 de artiști angajați social și politic, 8 regizori de film, 16 cercetători în arte vizuale și discipline conexe vor participa la proiectul Mad(e) In Romania!, aflat la intersecția dintre artă, politică și dialog. Mihai Șora, Caterina Preda, Ileana Pintilie, Dan Perjovschi, Ion Barbu, Claudiu Cobilanschi, Mircea Toma sunt o parte din cei care vin la Timișoara să ne spună cum arată arta care ține cetățenii treji și le face vocea auzită.

Mad(e) In Romania! va avea loc în perioada 15 octombrie – 20 noiembrie,fiind un eveniment organizat de Asociația Culturală Contrasens. Proiectul include expozitţi, conferințe, lansări de carte, ateliere, proiecții de film și spectacole de teatru.

„Economicul, socialul și politicul nu determină niciodată în întregime sfera culturală, însă aceste sfere fixează condițiile de posibilitate ale acțiunilor culturale și ale limitelor acestora. În același timp, cultura este întotdeauna implicată dialectic în ceea ce se întâmplă la nivel economic și politic, contestând semnificațiile care pot apărea din purul loc al evenimentelor economice sau politice. Mișcările de protest nu pot dizolva cultural o criză sau o creștere economică sau o criză de legitimitate politică, însă pot deschide spațiul ca această situație să fie criticată sau recunoscută. Mișcările artistice de protest permit o reconceptualizare a condițiilor de posibilitate și funcționare a înseși sferei politice”, spune Dana Sarmeș, coordonatorul și curatorul Mad(e) in Romania.

Un pre-eveniment al proiectului Mad(e) in Romania a avut loc în 7 octombrie, găzduit de Typopassage Timișoara, în cadrul căruia a avut loc o micro-expoziție de afișe, o conferință ținută de invitatul special Mirko Ilić, și lansarea cărții acestuia: The Design of Dissent, Mirko Ilić + Milton Glaser.

Primele întâlniri ale Mad(e) in Romania vor avea loc în 15 octombrie, de la ora 18.30, în sala StudioArt a Casei Artelor, în cadrul proiectului Serile patrimoniului, cu o întâlnire inedită cu artistul Ion Barbu, urmând ca miercuri, 17 octombrie, ora 18, la sediul Fundației Art Encounters să aibă loc evenimentul de lansare a cărții Dan Perjovschi: The Book of Notebooks, în prezența artistului și a criticului de artă Daria Ghiu.

Joi, 18 octombrie, de la ora 18, tot la Casa Artelor, publicul este invitat la o discuție cu filmmakerul și fotograful Dragoş Lumpan, urmată de vizionarea filmului documentar Matache.

În 19 octombrie, de la ora 18, la Memorialul Revoluției din Timișoara, va avea loc deschiderea oficială a proiectului cultural Mad(e) in Romania, alături de inaugurarea expozițiilor create în jurul temei artistice: Arta ca praxis politic.

Expozițiile din cadrul Mad(e) in Romania pot fi vizitate în perioada 19 octombrie – 20 noiembrie, la Memorialul Revoluției din Timișoara, Galeria Pygmalion, de pe str. Episcop Augustin Pacha și din Piața Unirii Timișoara. Participarea la toate evenimentele este gratuită.

Programul complet al activităților din cadrul Mad(e) in Romania este disponibil pe site: www.accontrasens.ro și pe pagina de Facebook: facebook.com/accontrasens.

Parteneri culturali ai proiectului sunt Casa Artelor – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timis, Librăria Cărtureşti Timişoara, Typopassage Tm, ArtEncounters, Memorialul Revoluției Timișoara, Szalt.