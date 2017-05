„Luptă de gherilă” pentru parcările dintre blocurile Timişoarei

Dublarea înmatriculărilor de maşini second-hand la Timişoara, după eliminarea taxei de timbru, îşi face reimţite efectele nu doar prin ambuteiajele frecvente, ci şi prin imposibilitatea găsirii, la anumite ore, a unui loc de parcare între blocuri.

O problemă acutizată



Deşi era o problemă şi înainte de eliminarea taxei de timbru, găsirea unui loc de parcare între blocuri a devenit la anumite intervale orar o misiune imposibilă la Timişoara, iar Primăria continuă să primească zeci de petiţii pe această temă.

Deocamdată conducerea Primăriei spune că nu vede altă soluţie decât continuarea demolării garajelor construite ilegal pe domeniul public.

„După cum ştiţi, noi am început amenajarea de locuri de parcare între blocuri în cartiere şi vom continua. Problema garajelor nu este chiar aşa de simplă, deoarece avem situaţii juridice de tot felul în ceea ce priveşte aceste garaje, dar vom continua să le demolăm pe cele ilegale. Anul trecut am demolat 171 de garaje pentru care s-a declarat interesul public, au fost declanşate procedurile pentru demolarea a înca 531 de garaje şi au fost reziliate 231 de contracte pentru terenuri de sub garaje”, spune primarul Nicolae Robu.

Conducerea Primăriei spune că lipsa parcărilor dintre blocuri duce şi la cantităţile imense de praf degajate de trafic în oraş. „Din păcate, toate spaţiile dintre blocuri din oraş, cu câteva excepţii, au rămas aşa cum au fost ele de la construirea blocurilor. Oamenii au ajuns să îşi ţină maşinile pe pământ, cândva erau cât de cât spaţii verzi, chiar dacă erau neîntreţinute. Dar numărul maşinilor s-a înmulţit extraordinar de mult şi, inevitabil, cetăţenii îşi ţin maşinile acolo, pe pământ. Pământ care devine noroi, când plouă, şi o zonă prăfuită şi prăfuitoare, când e cald şi uscat. Noroiul este luat pe cauciucuri, dus pe străzile oraşului. Apoi, noroiul pătrunzând în sistemul de canalizare colmatează acolo şi produce alte belele. Cel care rămâne la suprafaţă, când vremea devine uscată se transformă în praf, se ridică în atmosferă”, mai spune Nicolae Robu.

Problema este complicată şi de un ordin al Ministerului Sănătăţii, care prevede că parcările pentru maşini nu pot fi amenajate la mai puţin de cinci metri de ferestrele blocurilor.

Parcările „lego”, o soluţie de criză



La actualul ritm de creştere a numărului de maşini, problema se va acutiza nu în viitorii ani, ci chiar în viitoarele luni.

Deocamdată, Primăria continuă demolarea de garaje ilegale însă, potrivit unor consilieri locali, dacă peste garajele care nu pot fi demolate s-ar amenaja parcări modulare supraterane, numărul de locuri de parcare s-ar dubla.

Consilierul local PNL Simion Moşiu spune că situaţia s-ar schimba dacă peste garajele care nu se pot demola s-ar amenaja structuri modulare metalice care ar permite parcarea supraterană: „Aşa, locurile de parcare s-ar dubla în acele zone. Procedeul este aplicat cu succes în Serbia, de exemplu, de mult timp. În plus, există avantajul că aceste structuri de tip lego se pot fabrica în România. Mai este însă şi un impediment – totul este ca şi Direcţia Tehnică a Primăriei să-şi dorească să rezolve problema.”